JOSE OPPI, CHI E'?/ Video: il 27enne musicista con la passione per la cucina (MasterChef Italia 7)

Il 27enne musicista jazz Jose Oppi con la passione per il buon cibo è uno dei concorrenti che compongono il cast della settima edizione del talent culinario MasterChef Italia.

04 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Jose Oppi, MasterChef Italia

Jose Oppi è tra i concorrenti che prendono parte alla settima edizione del talent culinario MasterChef Italia 7. Nato nel 1989 nella città di Padoapuram in India, Jose vive ora a Massarosa in provincia di Lucca assieme alla propria famiglia formata dal padre e alla madre. La sua è una grande passione per la cucina tuttavia divisa a metà con l’altro suo grande amore: la musica. Infatti, Josè è un pianista di jazz di talento che dopo tanti anni di sacrifici e studio, ha saputo diventare un vero professionista con l’obiettivo di migliorarsi costantemente fino a diventare uno dei migliori in circolazione. Nella video intervista di presentazione che ha rilasciato alla redazione del coking show della piattaforma satellitare Sky, Jose ha raccontato come la passione per la cucina sia nata dalla necessità “di mangiare cose buone e di creare qualcosa di buono”. Jose ha quindi coltivato questa passione negli anni anche in questo caso andando a studiare tantissimo per scoprire le tecniche e acquisire conoscenze.

JODE OPPI, "MUSICA E CUCINA, SIMBIOSI PERFETTA"

Nel corso della stessa videointervista, Jose Oppi ha voluto raccontare dei primi ricordi relativi alla passione della cucina: “La mia passione è nata quando ero bambino.. mi ricordo che stavo a giocare in cucina e poi sgraffignarmi qualcosa da mangiare.. un piatto che mi ha insegnato mia mamma? Le lasagne che sono anche il piatto che preferisco mangiare”. Jose ha come piatto forte gli spaghetti alla carbonara mentre i punti di riferimento in cucina sono Daniel Humm, Massimo Bottura e Virgilio Martinez. Nella stessa intervista il giovane concorrente ha anche parlato della simbiosi tra musica e cucina con relativo sogno nel cassetto: “La mia cucina la definirei creativa, colora e saporita..

Io vedo la cucina e la musica molto in simbiosi, metti un ingrediente di troppo e anche la canzone non risulta essere così bella.. La cosa che temo di più? Si chiama Mappazzone, se mi dovesse capitare spero di avere un modo per riscattarmi.. Il sogno nel cassetto? Vincere MasterChef per poi dare lo start al mio progetto di fondere cucina, arte e musica”. Clicca qui per vedere il video integrale dell’intervista.

