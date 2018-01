KATERYNA GRYNIUKH, CHI E'?/ Video: "In Italia si mangia tanta pasta, imparerò anche io" (Masterchef Italia 7)

Video, Kateryna Gryniukh spiega agli italiani come sia stato difficile per lei passare da una dieta fatta principalmente di patate ad una fatta di pasta. Ma per amore si fa questo e altro...

04 gennaio 2018 Francesco Agostini

Kateryna Gryniukh (web)

La 23enne ucraina Kateryna Gryniukh è una delle concorrenti più giovani della settima edizione di Masterchef Italia 7, assieme a Simone Scipioni. La ragazza è cresciuta in Ucraina ma poi si è spostata in Italia per amore. Ecco cosa ha raccontato al sito internet che segue da vicino il reality più famoso della cucina, Masterchef.sky.it: "Sono veuta una volta qui in vacanza in Italia e nel vostro Paese ho conosciuto un ragazzo che poi da lì a poco sarebbe diventato mio marito. Lentamente diventando italiana anche io grazie a lui. Ad esempio una cosa che ho notato è che nel vostro Paese si mangia tanta, tantissima pasta.

In Ucraina non siamo affatto abituati, lì il piatto nazionale sono le patate, non la pasta. Comunque sia vivendo a Salerno mi sto abituando anche io a mangiare tanta pasta e devo dire che la cosa mi piace molto." Kateryna è una ragazza solare, dinamica e pronta a mettersi in gioco in questa settima edizione di Masterchef. Per farlo dovrà superare diverse prove e mettercela tutta se vuole andare avanti e vincere. Un sogno forse difficile, è vero, ma di certo non impossibile.

KATERYNA GRYNIUKH E IL LAVORO ALLA FATTORIA

Come anche per altri concorrenti di Masterchef Italia 7, per la giovane 23enne ucraina nativa di Mageriv, l'approccio con la cucina è iniziato in tenerissima età: nell'infanzia. La stragrande maggiornaza di loro ha coltivato questa passione sin da piccoli, segno evidente che è proprio in quella età che i'germi' della cucina attecchiscono facilmente, per poi crescere sempre di più con l'andare dell'età. Ecco cosa ha infatti raccontato Kateryna Gryniuk ai microfoni di Masterchef.sky.it: "Tutto quello che so sulla cucina lo devo a mia madre che mi ha insegnato sin da piccola come stare ai fornelli. Vivevamo in una piccola fattoria con tanti animali e la aiutavo tutto il giorno, era bellissimo. Per quanto riguarda la cucina devo dire che mi faccio guidare soprattutto dal mio istinto, visto che amo sperimentare e creare sempre piatti nuovi e diversi, mischiando la cucina italiana con quella ucraina.

Solitamente non seuguo i ricettari. O meglio, li seguo, ma solamente quando devo fare dei dolci che non sono proprio il mio forte." La semplicità di Kateryna la colloca certamente come una delle concorrenti più simpatiche e dirette dell'intero cast. Ma riuscirà a vincere? Qui il video.

