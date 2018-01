L'ISOLA DEL TESORO/ Su Rete 4 il film con Orson Welles (oggi, 4 gennaio 2018)

L’isola del tesoro, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Orson Welles, Walter Slezak e Rik Battaglia, alla regia John Hough. La trama del film nel dettaglio.

04 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ORSON WELLES

Il film L’isola del tesoro va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 16.45. Una pellicola d'avventura che vede il cast di attori composto da Orson Welles, Walter Slezak, Rik Battaglia, Ángel del Pozo, Lionel Stander, Jean Lefebvre, Maria Rohm e Paul Muller mentre la regia è stata diretta da John Hough che ha collaborato con il regista italiano Andrea Bianchi. Ad interpretare il personaggio del celebre pirata Long John Silver è Orson Welles, attore statunitense, oltre che regista e sceneggiatore di grandi colossal cinematografici del calibro di Quarto Potere, L'orgoglio degli Amberson, Rapporto confidenziale, L'infernale Quinian e Storia immortale. Nel corso della sua carriera ha collezionato una lunga serie di riconoscimenti cinematografici, raggiungendo quota sei Premi Oscar. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ISOLA DEL TESORO, LA TRAMA DEL FILM

Jim è un ragazzino vivace e curioso che aiuta sua madre nella gestione di un'accogliente locanda nota col nome di Ammiraglio Benbow. Tra i nuovi clienti della struttura approda un giorno Billy Bones, un curioso personaggio che necessita di protezione e di un rifugio per nascondersi dal resto dei pirati che gli danno la caccia. L'indomani Billy verrà ucciso da Cane Nero e Jim riceverà una misteriosa scatola contenente qualcosa di davvero molto prezioso. Poco dopo la locanda viene presa d'assalto dai pirati alla ricerca del pacchetto custodito da Jim. Quest'ultimo viene immediatamente trasportato presso l'abitazione del signor Trelawney dove fa la conoscenza del dottor Livesey. Lontano da occhi indiscreti i tre aprono il pacchetto, scoprendo che al suo interno è celata una misteriosa mappa del tesoro appartenuta al capitano Flint. La mappa cela il nascondiglio di uno dei tesori più preziosi ed inestimabili che siano mai esistiti. Trelawney assume l'importante decisione di dare avvio ad una maestosa spedizione per la ricerca del tesoro. Per farlo acquista un'imponente imbarcazione, L'Hispaniola ed affida la gestione dell'intera ciurma a Long John Silver, un valoroso pirata. Origliando una conversazione di alcuni membri della ciurma, però, Jim scopre che parte dell'equipaggio ha intenzione di ammutinarsi, tradendo Telawney una volta giunti a destinazione.

