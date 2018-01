LAGUNA BLU/ Su Tv8 il film con Brooke Shields e Christopher Atkins (oggi, 4 gennaio 2018)

Laguna blu, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Brooke Shields, Christopher Atkins e Elva Leff, alla regia Randal Kleiser. La trama del film nel dettaglio.

04 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Tv8

NEL CAST BROOKE SHIELDS

Il film Laguna blu va in onda su Tv8 oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola ascrivibile al genere avventurosa a sfondo sentimentale che è stata prodotta nel 1980 e diretta da Randal Kleiser. La pellicola prodotta dalla casa cinematografica Columbia Pictures si basa su un romanzo dei primi del novecento, il bellissimo Laguna azzurra, e vede nel cast l’allora quattordicenne Brooke Shields, affiancata da Christopher Atkins. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

LAGUNA BLU, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

La pellicola si basa sulla vita su un isola sperduta di tre persone: due giovani ragazzi, i cugini inglesi Richard ed Emmeline Lestrange, e il loro anziano cuoco, Paddy. I tre viaggiavano su un battello a vela quando il cattivo tempo ha distrutto la loro nave, fortunosamente sopravvissuti al naufragio si ritrovano in un lussureggiante ed incontaminato luogo che però, è molto distante da qualsiasi forma di civiltà. Paddy di fatto nonostante sia un servitore dei ragazzi assume il ruolo di capo, trattando i due giovani nobili come se fossero i propri figli, cercando per questo di instradarli alla difficile vita susseguente al naufragio. Paddy però improvvisamente muore e i due giovinetti per ripararsi dalle intemperie costruiscono una capanna in una spiaggia vicina, mettendo in pratica i dettami che il vecchio servitore aveva loro insegnato. La promiscuità dei due giovani dura molti anni e alla fine i due pur nella parentela iniziano a provare una forte attrazione fisica. I giovani non sanno come comportarsi ma anche se con reciproci imbarazzi riescono a trovare le vie dell’amore. I due hanno anche degli scontri, uno dei più cruenti è quello che segue il passaggio di una nave all’orizzonte, Richard vorrebbe tornare alla vita civile, Emmeline invece ormai si è abituata alla libertà che l’isola gli dona e non accende per questo motivo il fuoco di segnalazione, dopo il litigio, la ragazza viene punta da un pesce mentre tenta di allontanarsi dal compagno, lui impaurito la veglia per tutta la notte capendo che non vuole perderla in quanto si è innamorato della cugina. I due riappacificatisi hanno il loro primo rapporto sessuale, continuando nei giorni seguenti nella via della lussuria, cosa che inevitabilmente fa rimanere incinta la donna. Disconoscendo le dinamiche del parto, i ragazzi credono che Emelline è solamente ingrassata e rimangono sconvolti quando sentono il feto muoversi all’interno della pancia. Il piccolo di fatto nascendo allieta le giornate della coppia, che dopo qualche anno viene ritrovata da una nave e salvata, stante il fatto che inavvertitamente si erano allontanati dalla spiaggia e a causa della perdita dei remi non riuscivano più a riguadagnare la riva. Sull’imbarcazione di soccorso vi è il padre di Richard che mai si era abituato alla perdita del figlio, la spedizione di soccorso trova i giovani alla deriva e di fatto li salva da morte sicura.

