LE TRE ROSE DI EVA 4/ Anticipazioni ultima puntata, finale di stagione: Aurora riesce a salvare Alessandro?

Le tre rose di Eva 4, anticipazioni ultima puntata, oggi 4 gennaio: Alessandro è ancora prigioniero di Cristina, Aurora riuscirà a salvarlo con l'aiuto di Fabio?

04 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Le tre rose di Eva 4

Appuntamento imperdibile con Le tre rose di Eva 4 quello di oggi, giovedì 4 gennaio. Alle 21.10su canale 5, infatti, andrà in onda l’ultima puntata della stagione. I nodi da sciogliere sono ancora tanti e i fans della fiction interpretata da Roberto Farnesi e Anna Safroncik si chiedono se il tanto, atteso lieto fine ci sarà. Nel corso della penultima puntata, infatti, la polizia non è riuscito ad arrestare Vittorio Alfieri. L’uomo è stato salvato da Lucrezia che ha nascosto le prove della sua colpevolezza per l’omicidio di Ivan. Dopo averlo scoperto, però, Alessandro ha messo su un piano per cercare di incastrare Vittorio. Fingendo di volerlo incontrare insieme al suo misterioso socio, Alessandro mette a rischio la sua vita.

Cristina, infatti, ha capito le sue intenzioni e organizza una trappola che non lascia scampo ad Alessandro. Fabio, invece, dopo aver scoperto che Monforte sta mentendo a tutti, decide di approfittarne chiedendo ad Aurora di sposarlo. Aurora ha accettato ma dopo aver scoperto che Alessandro ha mentito a tutti per proteggerla e salvare Villalba, mette in dubbio tutte le sue scelte. Tessa, nel frattempo, si riavvicina a Ruggero dopo aver scoperto di essere frutto di una violenza. Cosa succederà nell’ultima puntata de Le tre rose di Eva 4? Alessandro si salverà o Cristina e Vittorio lo uccideranno? E cosa ne sarà della grande storia d’amore di Aurora e Alessandro che è sempre stata al centro della fiction? Lo scopriremo al termine dell’ultimo appuntamento.

FINALE DI STAGIONE: ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA

Alessandro Monforte ha fatto perdere tutte le sue tracce. Tutti sono preoccupati per lui, soprattutto Aurora che, dopo aver scoperto la verità sulle sue intenzioni, cerca di contattarlo in tutti modi. Nonostante continui a chiamarlo al telefono, però, non riceve nessuna risposta. Aurora comincia a pensare al peggio soprattutto quando l’auto di Alessandro viene ritrovata in fondo al lago. Tutti pensano ad una scomparsa volontaria di Alessandro che, invece, è stato rapito da Cristina. La donna che è il socio segreto di Vittorio Alfieri, ha rinchiuso Alessandro nella sua cella, decisa a vendicarsi di lui per qualcosa accaduto nel passato. Per riuscire nel suo intento, Cristina capisce che l’unico modo per ferire Alessandro, è fare del male ad Aurora, la donna che ama. Cristina tende una trappola ad Aurora facendola arrivare alla villa e rapendo anche lei. I due riusciranno a liberarsi? Fabio, nel frattempo, decide di aiutare Aurora a cercare Alessandro.

Quando scopre che Cristina, nella sua villa, nasconde una stanza segreta, capisce subito che c’è lei dietro la scomparsa di Monforte. Cristina, decide così di accelerare i tempi e mettere in atto il suo piano contro Aurora. Cosa accadrà alla Taviani? Alessandro riuscirà a liberarsi e a salvare Aurora? I due innamorati torneranno insieme o Aurora deciderà di restare con Fabio? Anche per Tessa e Ruggero ci saranno importanti novità. I due capiscono di essere ancora innamorati e trascorrono insieme una bellissima notte d’amore. Per tutti i protagonisti de Le tre rose di Eva 4, dunque, ci sarà il tanto atteso lieto fine?

