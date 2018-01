LE TRE ROSE DI EVA 5/ Anticipazioni, ci sarà la quinta stagione? Gli ascolti non danno molte speranze

Le tre rose di Eva 5, ci sarà la quinta stagione della fiction interpretata da Anna Safroncik e Roberto Farnesi? Gli ascolti non promettono nulla di buono.

04 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Dopo alcuni anni di assenza, la fiction “Le tre rose di Eva” è tornata in onda con la quarta stagione. Dopo la morte apparente di Aurora Taviani nella terza stagione, Anna Safroncik, è tornata ad interpretare la bellissima protagonista della serie tv, da sempre innamorata di Alessandro Monforte, interpretato da Roberto Farnesi. L’amore tra Aurora e Alessandro è il tema intorno al quale ruota l’intera fiction. Nella quarta stagione, però, Aurora e Alessandro sono stati molto lontani. Dopo il suo ritorno a Villalba, infatti, la Taviani ha scoperto che il Monforte, in sua assenza, si è innamorato della sorella Tessa. Il suo ritorno, però, cambia tutto. Tra Alessandro e Tessa la storia finisce mentre Aurora accetta la proposta di matrimonio di Fabio Alfieri, uno dei nuovi personaggi. In attesa di scoprire cosa accadrà nell’ultima puntata, i fans de Le Tre rose di Eva si chiedono se ci sarà la quinta stagione. Ad oggi, non ci sono molte speranze. Gli ascolti, infatti, nonostante nelle ultime settimane ci sia stato un leggero rialzo, non sono stati all’altezza delle aspettative. Le tre rose di Eva, dunque, si congederà dal pubblico con l’ultima puntata della quarta stagione?

UN FINALE APERTO PER LE TRE ROSE DI EVA 4?

L’annuncio ufficiale di Mediaset per il futuro de Le tre rose di Eva non è ancora arrivato. Nonostante gli ascolti non siano stati eccellenti, i fans non perdono le speranze di vedere una quinta stagione della famosa fiction. Molto, dunque, potrebbe dipendere anche dal risultato che porterà a casa l’ultima puntata che promette numerosi colpi di scena. Alessandro, infatti, è ancora rinchiuso nella cella di Cristina mentre Aurora, pur avendo accettato la proposta di matrimonio di Fabio Alfieri, non intende lasciare Alessandro al suo destino e comincia a cercarlo con tutte le sue forze. Cosa accadrà, dunque, tra Alessandro e Aurora? La Taviani sceglierà di sposare Fabio o tornerà tra le braccia di Alessandro? Per vedere una quinta stagione de Le tre rose 5, dunque, i fans sperano in un finale aperto. Andrà davvero così?

