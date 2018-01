LEONARDO DI CAPRIO E CAMILA MORRONE / È lei la nuova fiamma dell'attore? Le prime indiscrezioni sulla coppia

Leonardo Di Caprio ha un nuovo amore? La fortunata sarebbe la splendida modella e aspirante attrice Camila Morrone, con la quale lui ha trascorso le vacanze ad Aspen.

04 gennaio 2018

La lista di attrici e modelle che hanno conquistato il cuore di Leonardo Di Caprio è davvero lunghissima e sembra che nelle ultime si sia arricchita di un nuovo nome, che rispecchia perfettamente i trascorsi dell'attore americano. Secondo quanto riportano diversi siti web d'oltreoceano la fortunata che ha conquistato il cuore del protagonista di Titanic sarebbe Camila Morrone, una ventenne di origini argentine ma residente a Miami da diversi anni. Segni particolari? Ovviamente bellissima, come ogni altro precedente di Di Caprio, che fatica ad incontrare una donna che riesca a conquistare il suo cuore, facendogli mettere una volta per tutte la testa a posto. Ma chi è Camila? E come ha incontrato un vip del calibro di Di Caprio? Il merito, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe di un galà organizzato dalla rivista The daily frontrow, sulla quale Camila avrebbe persino posato in copertina. Si sarebbe trattato di una cena particolarmente intima, che avrebbe dato ad entrambi la possibilità di parlare e approfondire la conoscenza.

Camila Morrone è la nuova fiamma di Leonardo Di Caprio?

Leonardo Di Caprio potrebbe essere di nuovo innamorato, anche se per il momento si tratta soltanto di un rumor privo di conferme ufficiali. La fortunata sarebbe Camila Morrone, una splendida modella che può vantare di circa un milione di followers su Instagram anche se da sempre è stata molto attenta alla sua vita privata. Figlia di Lucila Solà, la 38enne compagna di Al Pacino, Camila non è del tutto nuovo al pubblico italiano grazie al suo ruolo nel film 'Il giustiziere della notte' che ha confermato come anche il cinema sia la sua seconda grande passione dopo la moda. Secondo quanto riportato da alcune fonti del DailyMail.com, la coppia avrebbe trascorso le vacanze di Natale ad Aspen in Colorado insieme ad alcuni amici e avrebbe fatto ritorno dalla trasferta con un jet privato (clicca qui per vedere le foto). La stessa Camila ha riportato nel suo profilo Instagram diverse immagini dalla località mondana molto cara ai vip d'oltreoceano.

