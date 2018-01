Laura Freddi è mamma/ Foto, è nata Ginevra, felicità sui social: ecco quanto pesa e come sta

Laura Freddi è diventata mamma, nella giornata di ieri è nata la piccola Ginevra, ecco la fotografia con il fiocco rosa e l'estrema gioia della conduttrice romana.

04 gennaio 2018 Valentina Gambino

Laura Freddi mamma, è nata Ginevra

L'annuncio è arrivato in queste ore: Laura Freddi è diventata mamma della piccola Ginevra. La bambina è nata ieri, mercoledì 3 gennaio 2018 e pesa 3 chili e 670 grammi. Su Instagram, lo staff dell'ex velina ha condiviso uno scatto con un fiocco rosa scrivendo al seguito pochi (quando chiari) dettagli: "Volevo comunicarvi che ieri mattina alle 9,33 è nata Ginevra con un peso di 3,670!!! #nascita #maternita #ginevra #fagiolina #bimba #felicita' #amore #mamma". Tantissimi i messaggi di stima e affetto nei confronti della showgirl romana che, dopo la sua esperienza nella prima edizione del Grande Fratello Vip, ha avuto la gioia di restare incinta del suo primo figlio, dopo un passato decisamente burrascoso. Lo scorso 25 dicembre, Laura ha postato un breve video su Instagram, augurando un sereno Natale ai fan: "Noi volevamo augurarvi un Natale sereno, pieno di felicità e gioia. Siamo vicini al nostro albero fatto di tanti luci, biberon e ciucci... Tra poco ci sarà il pranzo ed io ho un po' di fiatone perché siamo agli sgoccioli... nell'attesa della mia fagiolina, ancora non abbiamo deciso se sarà Ginevra oppure Ludovica, spero di vincere io...", affermava sorridente la Freddi.

Laura Freddi mamma, è nata Ginevra

Recentemente Laura Freddi era finita anche al centro di un involontario gossip sul suo conto. Ed infatti, un noto settimanale aveva riportato delle vecchie dichiarazioni in riferimento alla relazione d’amore con Daniele Bossari, di molti anni addietro. Dopo aver vinto la seconda edizione del Grande Fratello Vip, era saltata fuori questa vecchissima intervista ed in molti, hanno addirittura pensato che la conduttrice fosse in cerca di nuova popolarità. La maternità per l’ex velina di Striscia la Notizia è arrivata in un’età in cui non ci sperava quasi più. Ed infatti, proprio lo scorso anno, dentro la Casa più spiata d’Italia, la donna aveva raccontato tra le lacrime di non avere più l’età per diventare madre e di vivere nel rimpianto. Dopo qualche mese invece, la lieta novella e adesso la conduttrice stringe tra le braccia la piccola Ginevra. Cliccate qui per visualizzare lo scatto.

© Riproduzione Riservata.