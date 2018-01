Luca Capuano e Carlotta Lo Greco/ Il mostro chiamato tumore: “chemio devastante, ho lottato per i miei figli“

Luca Capuano e Carlotta Greco, torna a parlare la coppia dopo la malattia, un tumore, che ha colpito la donna: "Ho attraversato mesi di fatica e di dolore"

Luca Capuano e Carlotta Lo Greco, la coppia vip è tornata a sorridere. Sposati dal 2012, i due attori hanno avuto due bambini: Matteo, nato nel 2008, e Leonardo, nato nel 2013, e negli ultimi mesi hanno dovuto fare fronte ad una brutta verità: lo scorso 2 gennaio 2017 è stato diagnosticato a Carlotta Lo Greco un tumore, un linfoma tra il cuore e la pleura. Una brutta botta per l’artista di Padova, nota al grande pubblico per la sua Elda Ponti nella soap opera CentoVetrine. Il marito, il perfido Edoardo Monforte de Le Tre Rose di Eva, è stato al suo fianco nella dura battaglia, che è stata vinta. Grazie anche all’aiuto di un medico, come sottolinea in una conversazione con Grazia, Carlotta è riuscita a superare la grave malattia e i due sono tornati a parlare dopo diverso tempo. Parole sollevate, ormai il tumore è solo un brutto ricordo, anche se la paura era tanta, come sottolinea Carlotta pensando ai suoi figli: "Non volevo crescessero senza la loro mamma". E ora lo sguardo alla vita è diverso: "Oggi ho cose che prima non avevo: la gioia di essere qui. Adesso, la vita, la vedo e la sento ovunque mi giri".

LUCA CAPUANO: "SO DI AVERE UNA MOGLIE TOSTA"

Luca Capuano è sempre stato vicino alla moglie Carlotta Lo Greco in questi mesi, sostenendola e dandole conforto nei momenti più difficili: "Ha attraversato mesi di fatica e di dolore. Ha affrontato una chemioterapia devastante e poi la radioterapia. Ha perso i capelli e ha visto il suo corpo modificarsi”. Un cambiamento fisico, naturale, che l'attore ha accettato senza alcun problema, sottolineando che ciò che contano di più per lui sono gli occhi e questi non sono mai cambiati. Poi, sempre nell'intervista a Grazia, l'attore napoletano ha sottolineato le difficoltà delle condizioni della compagna: “E’ stata travolta da una fatica che la teneva giorni interi a letto”. Infine, una presa di coscienza sulla forza e sulla tenacia della moglie Carlotta, che ha lottato e sconfitto la grave malattia: “Adesso so di avere una moglie tosta. La consideravo fragile. Ora ho conosciuto una donna che non ha mai mollato”. Luca Capuano e Carlotta Lo Greco, il ritorno alla vita dopo il buio e la paura.

