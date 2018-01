Luca Onestini e Ivana Mrazova / La ‘coppia’ presto insieme: lei torna in Italia per le prove del nuovo show

Luca Onestini e Ivana Mrazova: la 'coppia' dopo il Grande Fratello Vip si è dovuta separare per le vacanze di Natale ma presto la modella tornerà in Italia, cosa accadrà?

04 gennaio 2018 Valentina Gambino

Luca e Ivana, GF Vip 2

Luca Onestini e Ivana Mrazova erano discreti nella Casa del Grande Fratello Vip e continuano ad esserlo anche lontani dalle telecamere. la bella modella ceca, a breve tornerà in pista con ’90 Special’, il programma di Italia 1 che debutterà a metà gennaio condotto da Nicola Savino e la partecipazione di Katia Follesa. Ed infatti, a tirare fuori il potenziale fortemente comico della giovane, ci aveva pensato la Gialappa’s Band. L’irriverente trio, durante le puntate serali del lunedì, aveva messo in evidenza le doti involontariamente comiche della ragazza, raccontando anche la famosa storia del collutorio. Nel frattempo il prossimo 5 gennaio, proprio Ivana rientrerà ufficialmente in Italia per le prove del nuovo programma che la vedrà protagonista. Quella quindi, sarà finalmente l’occasione anche per riabbracciare Luca che invece, ha passato le feste in famiglia così come il suo compleanno. Nonostante la distanza, in questo periodo non sono di certo mancati gli strani movimenti social che hanno permesso ai fan ancora una volta di sognare.

Luca e Ivana, amore oltre le distanze?

Proprio Luca e Ivana, nonostante la distanza, hanno avuto modo di fare sognare ugualmente i fan. Prima con il bacio della buonanotte, poi con la canzone di Vasco Rossi e successivamente con un nuovo cuore sulla fotografia dell’ex tronista che festeggiava il suo 25esimo compleanno. Di seguito, i movimenti social hanno fatto impazzire ancora i fan per via di alcuni commenti interessanti, così come il loro modo di stuzzicarsi sempre su Instagram. Nel frattempo, Luca ha passato la fine dell’anno al fianco dell’amico Raffaello Tonon, insieme in Romagna. E così, proprio a Capodanno gli Oneston hanno nuovamente allietato i fan con le loro gag. “Luca i tuoi capelli sembrano i cani della Franca Valeri!”, ironizzava Raffaello trovando anche il benestare delle fan. Ed infatti, molte di loro preferivano il ragazzo con il suo vecchio look moro. E dopo la fine del 2017, si riparte anche per Ivana postando un video mentre coccola un cagnolino sulle note di “Ti amo” di Umberto Tozzi: velata dedica? Tra pochissimo i due ragazzi potranno riabbracciarsi…

© Riproduzione Riservata.