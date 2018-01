Ludovica Starita, chi è?/ Video, "Sono giovane ma posso fare qualcosa di grande" (Masterchef Italia 7)

Ludovica Starita, studentessa di 19 anni proveniente da Roma, è una delle concorrenti della settima edizione di Masterchef, il cooking show in onda su Sky Uno.

Ludovica Starita è una delle concorrenti della settima edizione di Masterchef, il cooking show in onda su Sky Uno HD che vede la partecipazione di Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e la novità di quest'edizione, Antonia Klugmann. Ludovica è una studentessa di soli 19 anni, proveniente da Roma. Ludovica, per la precisione, studia mediazione linguistica. Per quanto riguarda la cucina, Ludovica ha questa passione fin da piccola che le è stata ereditata soprattutto dalla nonna. Per quanto riguarda la sua crescita in cucina, però, anche sua madre ha svolto un ruolo importante.

Ludovica definisce la sua cucina tradizionale ma con elementi moderni. La giovane età non è un problema per Ludovica che è convinta di essere in grado di fare qualcosa di importante. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante che la rappresenti al 100%. Tra i suoi piatti forti, troviamo la pasta fresca e i dolci. Il primo piatto che ha cucinato in assoluto, invece, è stato il ciambellone, ricetta che ha imparato grazie alla nonna.

Nell'intervista pubblicata sul sito ufficiale di Masterchef, Ludovica ha parlato dei complimenti che il suo piatto ha ricevuto alle selezioni, da parte dei quattro giudici. I complimenti più sentiti sono arrivati da Antonia Klugmann: "Se tutti a 19 anni cucinassero così, il mondo sarebbe un posto migliore". Per quanto riguarda i suoi timori, invece, Ludovica Starita ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ho paura di uscire senza aver dimostrato il mio vero valore". Per Ludovica, la partecipazione a Masterchef è una sorta di rivincita nei confronti di coloro che, spesso, le hanno detto che non avrebbe fatto mai nulla di buono nella sua vita.

All'inizio, la famiglia di Ludovica è rimasta un po' perplessa davanti alla partecipazione a Masterchef ma ora i familiari della 19enne sono diventati i suoi primi tifosi. Ludovica Starita ha anche dichiarato di ispirarsi a Carlo Cracco. La studentesse, infine, si definisce una ragazza determinata che, però, si fa bloccare dalla paura di sbagliare e di deludere qualcuno.

