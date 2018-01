MARIANNA CALDERARO, CHI E'?/ Video: "La cucina, per me, è una rivincita sulla vita" (Masterchef Italia 7)

Video, Marianna Calderaro racconta come l'amore e la passione per l'arte culinaria l'abbia aiutata a superare un momento difficile della sua vita, tra sogni e ambizioni.

04 gennaio 2018 Francesco Agostini

Marianna Calderaro (web)

Marianna Calderaro è una delle concorrenti di Masterchef, programma televisivo targato Sky che è arrivato oramai alla settima edizione. La cucina, per Marianna, è un qualcosa che va al di là dei semplici cibi, del mangiare o del nutrirsi: per la 40enne donna del sud è prima di tutto un aiuto psicologico. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni del sito internet Masterchef.sky.it: "La cucina per me è una vera e propria rivincita sulla vita, è qualcosa che va oltre i semplici fornelli. In passato ho vissuto un periodo particolarmente brutto della mia vita e cucinare mi ha aiutato ad andare avanti. 'E stato quasi terapeutico, per me." Questa passione poi è proseguita nel tempo, portando Marianna Calderaro a specializzarsi sempre di più in quest'ambito e arrivando ad un buon livello di cucina.

Tra i suoi ispiratori c'è il famoso cuoco Antonino Cannavacciuolo: "Il mio modello è certamente Antonino Cannavacciuolo perché utilizza gli ingredienti semplici della sua terra ed è un uomo del sud, come me. Anche io amo utilizzare gli ingredienti della mia regione, mi piace molto."

MARIANNA CALDERARO E IL SOGNO DELLA STELLA MICHELIN

Marianna Calderaro è, oltre che una concorrente della settima edizione di Masterchef Italia 7, una donna molto ambiziosa. La cucina, per Marianna (che attualmente lavora come impiegata a Monopoli) è anche un modo per affermarsi nel mondo. I suoi sogni per sua stessa ammissione sono grandi e puntano molto in alto. Ecco cosa ha riferito ai microfoni di Masterchef.sky.it: "Ho grandi sogni per il futuro. Mi piacerebbe, ad esempio, ricevere una stella Michelin. Lo so che è un sogno ambizioso, ma sognare non fa mai male. E poi io credo che se una cosa la puoi pensare, allora puoi anche realizzarla.

Nulla è impossibile a questo mondo." Per la 40enne impiegata di Monopoli la cucina è una grande passione che la accompagna fin da piccola anche se, a differenza di altri concorrenti, il suo modo di approcciarsi ai fornelli è metodico e molto preciso: "Ho imparato l'arte della cucina grazie a mia mamma che mi ha insegnato le tecniche fondamentali. Poi ho continuato studiando i ricettari e guardando moltissimi programmi televisivi. Anche da lì ho appreso tanto per ciò che concerne la cucina." Qui trovate il video.

© Riproduzione Riservata.