MONICA BELLUCCI/ "La donna non deve sminuire la sua bellezza" (Meraviglie, La penisola dei tesori)

Monica Bellucci sarà una delle stelle che prenderà parte alla prima puntata del programma di Alberto Angela Meraviglie-La penisola dei tesori alla scoperta dell'Italia.

04 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Monica Bellucci, protagonista stasera di Meraviglie-La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela, ha recentemente voluto ribadire l’importanza della donna nel mondo, mostrandosi una strenua lottatrice per i diritti delle donne. Anche forse turbata da quanto accaduto col caso Weinstein, la Bellucci ha dichiarato come spesso, nel Mondo, il genere femminile sia ancora considerato sinonimo di inferiorità e che l’uomo porta la donna a sminuire la propria femminilità. Secondo l’attrice, madre di due figlie avute dell’ex marito Vincent Cassel, non si deve smettere di curare la propria bellezza per entrare nei panni dell’uomo e quindi raggiungere la parità di genere e di diritti. Al contrario, bisogna esibirla anche se è necessario saperla ammaestrare per poter essere prese sul serio. D’altro canto, la Bellucci ha iniziato la sua carriera proprio nell’ambiente della moda, dedicandosi per svariati anni al ruolo di modella. Il cinema, tuttavia, era nel suo destino e si è dedicata giorno a notte allo studio e alla recitazione per poter realizzare il suo sogno, conoscendo anche l’amore sul set col collega Cassell e nonostante il loro rapporto sia finito, la Bellucci appare comunque una donna forte e fiera di aver saputo reagire al dolore.

MONICA BELLUCCI: IN AMORE NIENTE REGOLE

Monica Bellucci ha messo fine al suo matrimonio con l’attore Vincent Cassel ma nonostante questo sembra non aver perso la volontà di parlare di amore e sentimenti e di rimettersi in gioco. L’attrice ha dichiarato come in amore non possano esserci delle regole e che quello che conta è il legame che ti porta a vivere a pieno il rapporto con l’altra persona. Nonostante la separazione, l’attrice continua a essere una donna serena e sembra essere totalmente proiettata nel suo ruolo di mamma a tempo pieno, non disdegnando comunque delle nuove collaborazioni come quella in Australia. La Bellucci, quando può, si occupa personalmente dell’educazione delle sue figlie, mostrando loro quelli che sono i veri valori della vita. Inoltre, l’attrice, è sempre più convinta di come i legami amorosi non possano essere soggetti a delle convenzioni morali e recentemente ha parlato di quello che per lei è il vero esempio di relazione e cioè il legame che ha unito per molti anni la zia al suo compagno. Là dove ci si ama non importano le differenze di ceto e di razza e non deve esistere niente di precostituito. Nonostante qualche rumors, la Bellucci appare ancora single. Sarà questa la chiave che porterà l’attrice a conoscere il nuovo amore della sua vita?

