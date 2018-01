Manuela Costantini, chi è? / "La mia è una cucina tradizionale ma accurata" (Masterchef 7)

Manuela Costantini, 37 anni di Milano ma originaria di Ascoli Piceno, è una delle concorrenti della settima edizione di Masterchef, il cooking show di Sky Uno.

04 gennaio 2018 Fabio Morasca

Manuela Costantini a Masterchef 7 (Sito ufficiale)

Manuela Costantini è una delle concorrenti della settima edizione di Masterchef, il cooking show di Sky Uno HD, tornato in onda con una nuova squadra di giudici (i confermati Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo più la novità Antonia Klugmann). Manuela ha 36 anni, vive a Milano ma è originaria di Ascoli Piceno. Attualmente, Manuela svolge la professione di consulente alla carriera che le piacerebbe estendere, in futuro, anche nel campo della ristorazione. Fino ad ora, Manuela ha espresso il proprio talento in cucina soltanto a casa sua. Masterchef è la prima occasione che ha per mettere in mostra pubblicamente il suo talento culinario. Manuela Costantini ha sviluppato la passione per la cucina fin da piccola e definisce la sua cucina tradizione ed eclettica allo stesso tempo. Manuela, però, sogna anche di aprire un'attività tutta sua a Milano e gli chef ai quali si ispira per cucinare sono Jamie Oliver, Nigella Lawson e Franco Noriega. Il suo piatto forte sono le olive all'ascolana, un piatto "da pub" che, però, Manuela riesce a ricreare in una versione "tradizionale ma accurata".

MANUELA COSTANTINI TEME ANTONIA KLUGMANN

Nell'intervista presente sul sito ufficiale di Masterchef, Manuela Costantini ha anche dichiarato di essere stato sempre molto curiosa nei riguardi del cibo e di aver letto e studiato tanto nel corso della sua vita. Manuela Costantini ha una passione particolare anche per le torte: la neo-concorrente di Masterchef 7, inoltre, trova molto rilassante preparare delle marmellate. Manuela Costantini a proposito del suo modo di cuinare, ha aggiunto: "Mi piace molto assecondare il mio umore e la stagionalità dei prodotti". La concorrente 36enne, per quanto concerne i quattro giudici, teme molto i giudizi di Antonia Klugmann che, durante le selezioni, è stata l'unico giudice ad averle detto di no. Tra i suoi pregi, Manuela si definisce una donna paziente, curiosa e studiosa mentre il suo peggior difetto è quello di diventare intollerante nei confronti delle persone che non hanno voglia di imparare e di ascoltare. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

