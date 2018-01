Marco Della Noce/ “Ora ho una casa e un lavoro, Natale con i figli ma con l’ex moglie silenzio assoluto”

Marco Della Noce, dopo la richiesta di aiuto è arrivata la rinascita: oggi ha una casa ed ha ripreso a lavorare recuperando il rapporto con i figli. Ma con l'ex è silenzio assoluto.

04 gennaio 2018 Emanuela Longo

Marco Della Noce (LaPresse)

Marco Della Noce, il noto comico che fu uno dei principali protagonisti dello show televisivo Zelig, ha avuto la sua seconda possibilità. Dopo aver fatto sorridere con le sue straordinarie performance nei panni di capomeccanico indossando la tuta rossa della Ferrari, lo scorso ottobre venne allo scoperto rivelando in una clamorosa intervista le sue difficoltà economiche, gravi al punto da costringerlo a vivere nella sua auto a Lissone. Della Noce, infatti, era stato sfrattato dalla sua abitazione e dopo la separazione dalla moglie erano iniziati per lui i problemi anche economici, poiché ciò avvenne in concomitanza con la diminuzione del lavoro. Dimenticato da tutti, Marco aveva dovuto combattere anche con una brutta depressione prima di riuscire a chiedere aiuto. Le sue parole non sono passate affatto inosservate ed intervistato dal settimanale Spy, il comico ha spiegato qual è la sua attuale condizione. "Sono felice perché adesso ho di nuovo un tetto sulla testa, ho ripreso a lavorare e sto curando la depressione in cui sono sprofondato lo scorso autunno", ha confidato in esclusiva tra le pagine del nuovo numero in edicola da domani.

MARCO DELLA NOCE, LA SUA RINASCITA: IL RIAVVICINAMENTO AI FIGLI

Per Marco Della Noce è stato un Natale davvero speciale, sinonimo di vera rinascita, non solo perché è ritornato a vivere in una casa ma soprattutto perché, come ha spiegato a Spy, è riuscito a recuperare l’affetto dei suoi tre figli, come aveva promesso di fare a Barbara d’Urso nel corso di una sua recente intervista a Domenica Live. “Abbiamo passato le feste insieme e ho spiegato loro tutto quello che è successo in questi mesi”, ha raccontato. Poi ha spiegato anche qual è il suo attuale rapporto con la ex moglie, asserendo che, con lei, “c’è invece il silenzio assoluto”. A tal proposito Della Noce ha rivelato ciò che pensa della sua situazione e parlando della ex moglie ha commentato: “Lei fa quello che la legge le consente di fare, ha anche un fratello avvocato. Io vorrei delle leggi sulle separazioni più eque nei confronti dei padri e che gli avvocati lavorassero per risolvere i conflitti, non per prolungarli". Marco ha infine apprezzato molto l’immenso aiuto che gli è stato riservato dai suoi colleghi comici i quali nel momento più difficile gli hanno perfino pagato l’albergo. “Ma non ho mai perso la voglia di far ridere, fa parte del mio Dna”, ha chiosato. E chissà se la sua coinvolgente simpatia lo aiuterà a superare del tutto anche la sua depressione.

