Marco Liorni è malato/ Oggi tornerà con Francesca Fialdini alla conduzione della Vita in Diretta?

Marco Liorni è malato. Sarà alla conduzione della Vita in Diretta? Dopo due giorni d'assenza, il conduttore potrebbe tornare su RaiUno al fianco di Francesca Fialdini

04 gennaio 2018 Fabio Belli

Marco Liorni, ritorno a La Vita in Diretta prossimo?

Marco Liorni è malato ma potrebbe tornare da un momento all’altro, assente nelle ultime due puntate de “La Vita in Diretta”, il contenitore d’informazione di RaiUno nel pomeriggio che lo vede come consolidato padrone di casa al fianco di Francesca Fialdini. Ufficialmente, Liorni è stato messo ko da un’influenza particolarmente aggressiva in questa fase della stagione invernale, ed effettivamente sono davvero moltissimi gli italiani a letto o comunque alle prese con i sintomi in questi giorni. Qualcuno ha pensato però in questi giorni che l’assenza di Liorni, solitamente integerrimo nell’essere presente sul posto di lavoro, potesse essere propedeutica ad un addio, che avrebbe del clamoroso, del conduttore al programma. In realtà queste voci sono rientrate piuttosto rapidamente, con Liorni che dovrebbe riprendere molto velocemente il suo posto al fianco di Francesca Fialdini, che nelle prime due puntate del 2018 di “La Vita in Diretta”, a causa di questo contrattempo, ha mantenuto da sola la conduzione del programma.

MARCO LIORNI E LA SFIDA CON POMERIGGIO 5

Si sono già fatte ipotesi sul ritorno alla conduzione di Marco Liorni a “La Vita in Diretta”, e la giornata giusta potrebbe già essere quella di oggi, giovedì 4 gennaio, visto che il conduttore, da voci di corridoio, sembra aver già smaltito il forte attacco influenzale. Se così non fosse, Liorni potrebbe chiudere la settimana riguardandosi per tornare in grande stile lunedì 8 gennaio. Data importante a livello televisivo perché le vacanze natalizie saranno messe definitivamente alle spalle e ripartiranno tutti i palinsesti, compresa l’agguerrita concorrenza di Barbara D’Urso su Canale 5 con la ripresa di Pomeriggio 5. Un appuntamento molto atteso visto che “La vita in Diretta” ha saputo fare grande concorrenza alla regina televisiva del pomeriggio italiano, ma in particolare la trasmissione Rai ha guadagnato 2 punti di share durante la pausa di Pomeriggio 5. Dunque, servirà anche l’apporto di Liorni per mantenere alti i risultati in un inverno tutto da vivere sugli schermi della tv di Stato.

