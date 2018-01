Maria De Filippi furiosa con un opinionista?/ Uomini e Donne, posto a rischio per un volto noto dello show!

Maria De Filippi furiosa con un opinionista? Uomini e Donne, posto a rischio per un volto noto del programma: di chi si tratta? Sembra si tratti di Mario Serpa...

04 gennaio 2018 Anna Montesano

Maria De Filippi a Uomini e Donne

Tira brutta aria nello studio di Uomini e Donne o almeno è questo che traspare dalle indiscrezioni che arrivano dal settimanale Oggi, dove Alberto Dandolo parla di un possibile addio in arrivo nel noto studio di Canale 5. Pare infatti che unio degli opinionisti abbia fatto innervosire la padrona di casa, ecco quello che si legge: “Nei corridoi degli Studi Elios di via Tiburtina, a Roma, gira insistente la voce che Maria De Filippi sia molto delusa da un opinionista fisso (ma di seconda linea) di Uomini e Donne. Pare che il “ragazzino” abbia le ore contate. Di chi stiamo parlando?” ha fatto sapere il noto giornalista sulla rivista diretta da Umberto Brindani. Il termine "ragazzino" ci fa però eliminare la possibilità che si tratti dei veterani Tina Cipollari, Gianni Sperti,Tinì Cansino e Jack Vanore, lasciando fuori solamente un nome: quello di Mario Serpa.

MARIO SERPA NEL MIRINO DI MARIA DE FILIPPI?

È lui l'ultimo entrato nel cast degli opinionisti di Uomini e Donne, nonchè il più giovane della compagnia. Le parole di Dandolo sembrano quindi riferite proprio a lui anche se al momento si tratta di semplici indiscrezioni, che non trovano alcuna conferma ufficiale. Ma, nel caso l'indiscrezione fosse vera, nasce spontanea una domanda: cosa è accaduto tra Maria De Filippi e Mario Serpa? Cosa avrà fatto infuriare così tanto la conduttrice da farle decidere di togliere la sedia da opinionista all'ex corteggiatore del trono gay? Per ora rimane un mistero in attesa di chiarimento e conferma.

