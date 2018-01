MasterChef Italia 2018, Ed. 7/ Anticipazioni 4 Gennaio: diretta e concorrenti, chi sarà eliminato?

MasterChef Italia 7, al via la nuova stagione del cooking show di SkyUno HD; chi sarà il primo ad essere eliminato? Spazio per i nuovi concorrenti e le prove culinarie.

04 gennaio 2018 Valentina Gambino

MasterChef Italia 7

Torna anche stasera, il nuovo appuntamento con la settima edizione di Masterchef Italia, in onda su SkyUno HD a partire dalle 21.15 circa. Con l’approdo degli aspiranti chef all’interno della Masterclass, il cooking show più amato della televisione finalmente entra nel vivo della gara e della sua competizione. I giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo daranno il benvenuto ai concorrenti nella cucina che hanno sempre bramato di conoscere da vicino. Cosa ci rivelano le anticipazioni della serata? La prima Mystery Box vedrà molto indaffarati i cuochi amatoriali che si troveranno alle prese con degli ingredienti che vengono considerati dei porta fortuna. Chi di loro riuscirà ad interpretare meglio il “compito”, avrà anche un succoso vantaggio in vista dell’Invention Test. Nel corso della seconda prova, i protagonisti della famosa cucina televisiva, saranno alle prese con degli ingredienti scelti appositamente per loro da una grande chef stellata. Fallire costerà molto caro agli aspiranti concorrenti in quanto, i peggiori rischieranno di lasciare per sempre MasterChef.

Chi sarà eliminato dalla cucina di MasterChef Italia 2018?

Nel corso del secondo episodio di MasterChef Italia 7, gli aspiranti chef – divisi in due brigate – si scontreranno con la prima prova in esterna, che si svolgerà in quel di Bologna, una delle capitali gastronomiche del nostro Paese. Il compito dei concorrenti sarà molto difficile in quanto, dovranno cucinare i piatti tipici della tradizione locale per un pubblico di esperti, 150 bolognesi. La squadra che non soddisferà i palati più esigenti, si troverà obbligata ad affrontare il primo Pressure Test della settima edizione di MasterChef. La sfida verrà divisa in tre step, al termine dei quali, un aspirante chef dovrà abbandonare per sempre il sogno di trionfare, conquistando il primato all’interno della settimana edizione del programma culinario. In settimana, prosegue anche la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05 sempre su Sky Uno HD. Oltre agli chef stellati, ci sarà spazio anche per approfondire le storie e le ricette degli aspiranti protagonisti del cooking show.

I 20 concorrenti della settima edizione

Chi prenderà parte a questa nuova stagione di Masterchef Italia? Ecco i nomi dei nuovi protagonisti che hanno passato le selezioni: Giovanna 50 anni, insegnante d’asilo di Deruta (PG) - Marianna 40 anni, impiegata di Monopoli (BA) - Davide 36 anni, tecnico di radiologia di Varese - Simonetta 47 anni, disoccupata di Genova - Joayda 31 anni, commerciante di Campobasso - Alberto 23 anni, micologo di Tortona (AL) - Kateryna 23 anni, disoccupata di Salerno - Fabrizio 53 anni, trasportatore di uova di Pescara - Stefano 20 anni, studente di ingegneria di Cagliari - Francesco 23 anni, studente scienze alimentari di Ticengo (CR) - Francesco 23 anni, studente scienze alimentari di Ticengo (CR) - Ludovica 19 anni, studentessa mediazione linguistica di Roma - Tiziana 44 anni, casalinga di Romano di Lombardia (BG) - Rocco 28 anni, insegnante di chimica di Amantea (CS) - Eri 45 anni, libera professionista di Osaka - Italo 74 anni, ex pilota voli di linea di Pedaso (FM) - Antonino 36 anni, macellaio di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - Manuela 36 anni, consulente alla carriera di Ascoli Piceno, Denise 35 anni, clinical risk manager di Pisa, - Simone 20 anni, studente scienze dell’alimentazione di Montecosaro (MC)

MasterChef Italia 2018, l’entusiasmo dei concorrenti e i consigli dei giudici

Tanto l'entusiasmo da parte degli aspiranti chef entrati a far parte di MasterChef, come nel caso della 19enne Ludovica, studentessa in meditazione linguistica che, dopo essere entrata afferma di avere tutta la voglia di lottare per poter rimanere in gioco. Stesso entusiasmo per Italo, l'ex pilota di linea 74enne che afferma di tornare un po' indietro come se fosse ancora tra i banchi di scuola. Anche la 35enne Denise non vede l'ora di poter tirare fuori il meglio di sé per portare a termine la sua esperienza da vincitrice. Raggiunto il primo obiettivo, i concorrenti potranno godersi il sapore della vittoria ma di contro, dovranno anche fare molta attenzione: "da questo momento affronterete avversari agguerriti e prove sempre più impegnative", sostiene la chef Antonia durante la presentazione. Anche Cannavacciuolo dispensa consigli: "Qui vi giocherete il vostro destino, ma la verità è che qui non si gioca, servirà tanta buona volontà, intelligenza e tanta bravura". "Anche un pizzico di cul* serve qua", conclude ironicamente Joe Bastianich.

