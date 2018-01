Meraviglie, La penisola dei tesori su Rai1/ Alberto Angela: siti Unesco, dal Cenacolo a Siena (Prima puntata)

Meraviglie, la penisola dei tesori, nuovo programma su Rai1 di Alberto Angela: anticipazioni prima punata 4 gennaio, la bellezza dei siti Unesco in Italia. Oggi: Cenacolo, Siena e Agrigento.

04 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Alberto Angela

Alberto Angela torna in tv con un nuovo programma che rappresenta un omaggio agli italiani e alle bellezze artistiche dell’Italia. A partire da oggi, giovedì 4 gennaio e poi ogni mercoledì, su Raiuno, Alberto Angela conduce “Meraviglie, la penisola dei tesori”. In tutta Italia ci sono 53 siti Unesco. La Rai e Alberto Angela s’impegnano a mostrare tre siti in ogni puntata, uno al Nord, uno al centro e uno al Sud per dimostrare quanto siano stati grandi i nostri antenati. Una grande produzione che, come per le altre trasmissioni di Alberto Angela, si avvale della tecnologia 4K HDR (spettacolari riprese con droni, effetti speciali, minifiction). “Il nuovo programma di Angela, prodotto e diffuso in 4K - ha detto il Direttore Generale della Rai, Mario Orfeo - è ancora una volta la conferma dell’eccellenza editoriale e tecnologica della Rai, che con il proprio impegno alla cultura e all’innovazione assolve alla missione di servizio pubblico rivolto alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo industriale e tecnologico del Paese”. Come ha sottolineato Alberto Angela, in Italia, ci sono capolavori in tutte le epoche: i romani con Pompei, Siena nel medioevo, Firenze nel Rinascimento, la Roma barocca, il '700 a Venezia, nell'800 la Reggia di Caserta, la Valle dei Templi se si torna al periodo dell’Antica Grecia. In ogni puntata, grazie ad attori come Philippe Leroy, Sergio Assisi, Andrea Giordana, Giorgio Colangeli, Christiane Filangeri, Violante Placido, Alessandro Tersigni, ci sarà l’incontro con i personaggi più importanti della storia come Galileo, l'imperatrice Sissi, Cecco Angiolieri o re Ferdinando di Borbone.

ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA

Nella prima puntata del nuovo programma di Alberto Angela, “Meraviglie, la penisola dei tesori”, la tappa parte da il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Alberto Angela racconterà la storia non solo dell’opera ma anche di Leonardo, illustrandone l’importanza che ha avuto sulla storia. Philippe Leroy, indimenticato interprete del Leonardo televisivo, ricorderà l’emozione provata nel rivestire i panni del pittore. Si passerà, poi, alla Toscana dove Siena è stata riconosciuta come patrimonio dell’umanità. Alberto Angela mostrerà così i luoghi più belli della città che ha dato i natali a Gianna Nannini che mostrerà il carattere e la forza dei suoi concittadini: da Piazza del Campo al Palazzo Pubblico, dal Duomo all’Archivio storico, sono davvero tante le bellezze senesi che Alberto Angela mostrerà ai telespettatori di Raiuno. Infine, l’ultima tappa della prima puntata sarà la Sicilia con la Valle dei Templi di Agrigento. Il conduttore di “Meraviglie”, con la collaborazione di Andrea Camilleri, racconterà la storia di uno dei luoghi magici della nostra Penisola.

