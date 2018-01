NUOVO LOOK PER GABRIEL GARKO / L'attore si presenta ai fan con i baffi: ecco la loro reazione, foto

Gabriel Garko ha cambiato look, come da lui stesso confermato in una foto pubblicata su Instagram. Ma cosa pensano i fan dei suoi nuovi baffi? Ecco i loro commenti

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Gabriel Garko cambia look e condivide la novità con i suoi followers, inevitabilmente stupiti da questa novità (clicca qui per vedere la foto). Nel suo seguitissimo profilo Instagram, infatti, l'attore ha pubblicato una sua foto nella quale appare in primo piano, mettendo in evidenza i suoi baffi e scrive: "New look! Preferite con o senza baffi?! #gabrielgarko #fanpage #siamounagrandefamiglia". Una richiesta che in poche ore ha trovato numerosi riscontri da parte dei suoi fan, non completamente d'accordo con lui per questa scelta. Sono tanti, infatti, coloro che commentano, chiedendo di eliminare quanto prima quel particolare non troppo convincente: "Per favore senza baffi" , "Senza ma sempre bello" , " Senza... decisamente". I suoi fan non hanno dubbi sulle proprie preferenze, anche se qualcuno non può fare a meno di porsi qualche domanda riguardo le vere ragioni di questo cambiamento di look. Si tratta solo di una scelta personale, legata al desiderio di novità, o c'è sotto dell'altro? Forse un nuovo aspetto legato ad un nuovo film o fiction?

Gabriel Garko e il cambio di look

Gabriel Garko ha concluso a inizio dicembre 2017 la sua tournee teatrale che lo ha portato in varie località italiane con 'Odio Amleto'. La commedia di Paul Rudnick, per la regia di Alessandro Benvenuti, lo ha visto in scena a Roma, Capua, Pistoia, Bologna e altre città ottenendo un buon successo di pubblico, soprattutto grazie alla partecipazione del famoso attore. Lui stesso qualche tempo fa aveva raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni qualche dettaglio in più sulla commedia: "Come si fa a odiare Amleto? Il titolo è ironico, perché questa è una commedia divertente. Poi se un giorno mi dovesse capitare di portare seriamente Shakespeare a teatro, allora sarei nel panico e forse lo odierei pure...". Ha quindi specificato la trama: "Interpreto Andrew Rally, un attore americano famoso per il suo lavoro in tv. Quando la serie in cui recita viene interrotta prova a cimentarsi con il teatro in cerca di un riscatto. Solo che la sua agente non gli trova un ingaggio qualunque: gli propone Amleto, un ruolo che fa paura perché è un grande classico, da sempre interpretato dai mostri sacri del teatro. Il più grande di tutti, ormai passato a miglior vita, è John Barrymore. Il suo fantasma, interpretato da Ugo Pagliai, appare ad Andrew e lo prepara al ruolo dandogli preziosi consigli e tra i due si creano situazioni esilaranti."

