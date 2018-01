PAOLO BERNARDINI / In “Tutti i soldi del mondo” di Ridley Scott: “Ho fatto sette provini per il suo film”

Paolo Bernardini, noto per il ruolo di protagonista nella pubblicità di Trivago, uscirà oggi al cinema con una parte in 'Tutti i soldi del mondo' di Ridley Scott.

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Paolo Bernardini in "Tutti i soldi del mondo" (Instagram)

A soli 36 anni Paolo Bernardini ha all'attivo una carriera da musicista, un ruolo da protagonista in una nota pubblicità e soprattutto una parte nel film di Ridley Scott 'Tutti i soldi del mondo', in uscita proprio oggi in Italia. Ma quali sono stati i momenti più importanti della sua carriera? Quali sono i progetti per il suo futuro? Lui stesso ne parla in un'intervista rilasciata a Vanity Fair, nella quale racconta qualche divertente dettaglio sulla sua esperienza televisiva e non solo. La pubblicità che lo ha reso popolare in Italia è quella di Trivago: "Mi sono diplomato al Centro Sperimentale nel 200 e dopo la scuola ho iniziato a fare subito provini: prima di Trivago ho partecipato comunque a ventiquattro film… Chiaramente è con Trivago che sono diventato popolare". La vita da star della pubblicità è molto strana, soprattutto per la presenza martellante in certi periodi dell'anno: "Per esempio ho amici che non vedo spesso, ma che quando ci incontriamo mi salutano come se ci fossimo salutati un attimo prima".

Paolo Bernardini e la nuova collaborazione con Ridley Scott

Paolo Bernardini sarà oggi al cinema grazie ad un parte ottenuta nel film di Ridley Scott 'Tutti i soldi del mondo'. Una collaborazione che è stata possibile soprattutto grazie all'intervento della sua agenzia: "Ho fatto sette provini per Tutti i soldi del mondo. Ma con lui avevo già lavorato nella serie The Vatican, mai uscita in Italia (...) L’agenzia mi ha segnalato il suo nuovo film, io mi sono candidato, ho mandato prima una presentazione, poi sono andato diverse volte ai casting, infine ho fatto un colloquio con lui. Insomma mi hanno preso per esaurimento". Un nuovo progetto cinematografico è attualmente all'attivo, in questo caso con Peter Greenway, con il quale sta lavorando dal 2014: "le riprese vanno avanti dal 2014, ma credo finiremo a febbraio. Abbiamo girato in Sicilia, a Roma, a Torino, in Umbria (...) Greenaway è un regista visionario, e devo ammettere che la sua idea noi non l'abbiamo ancora capita, dopo tre anni".

La passione per la musica e il nuovo progetto

Non c'è soltanto il cinema e la televisione nei pensieri di Paolo Bernardini che ha all'attivo anche un progetto musicale, ragione per la quale si reca spesso negli Stati Uniti: "Sto collaborando con il producer Giuseppe Mercadante e andiamo spesso a Los Angeles, negli studi dei Foo Fighters. Ho conosciuto Rami Jaffee, il tastierista del gruppo, a una festa: due chiacchiere, li ho fatto sentire i miei pezzi e hanno deciso di incidere lì. Sto cercando di affacciarmi anche all'italiano. Il mio genere è pop-rock". L'artista non nega la sua passione per l'arte in generale, dalla recitazione alla musica ma anche passando per la pittura, la scultura fino ad arrivare alla cucina. Brandini non nega infatti di dilettarsi anche nella preparazione dei piatti, anche se può contare su di una sorella chef. Per quanto riguarda lo sport, invece, è appassionato di natura, prediligendo l'arrampicata e il surf.

