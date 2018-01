PAOLO CONTE/ In tour in Europa per celebrare Azzurro (Meraviglie, La penisola dei tesori)

Paolo Conte sarà su Rai Uno a Meraviglie-La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela. girerà molti teatri e palasport con un tour che celebrerà i cinquant’anni del brano Azzurro

04 gennaio 2018

Alberto Angela torna in prima serata su Rai Uno per quattro appuntamenti, che cercheranno di farci scoprire le bellezza dell’Italia. Ospiti di questa prima puntata sarà, tra gli altri, anche il cantautore Paolo Conte. Conte, recentemente, è stato protagonista anche di una serata speciale in onda su Rai 5. Il canale satellitare di Viale Mazzini, infatti, ha trasmesso qualche settimana fa il documentario Paolo Conte-Una faccia in prestito, che ripercorre l’anno 2011 del musicista, con una serie di interviste durante il suo tour. Il titolo del documentario, nato su Sky, è lo stesso di un album omonimo del 1995 di Conte che conteneva, tra le altre, tracce entrate nella storia della musica come Sijmadicandhapajiee, Elisir e Danson Metropoli.

TUTTO PRONTO PER IL CINQUANTENNALE DI AZZURRO

Paolo Conte sta vivendo un periodo veramente d’oro e il suo 2018 sarà all’insegna della musica. Il cantautore, infatti, girerà molti teatri e palasport con un tour che celebrerà i cinquant’anni del brano Azzurro, interpretato da Adriano Celentano. Pare proprio che il successo ottenuto da questa iniziativa sia stato così grande che Conte ha deciso di aggiungere delle date a quelle già previste. Il 25 gennaio, ad esempio, il cantautore sarà in Germania mentre ha aggiunto due date anche alle Terme di Caracalla a Roma. Oltre a quella del 14 giugno 2018, ne seguirà una il giorno dopo. Ottimo riscontro quindi per il cantante astigiano.

Ironia della sorte, quelle a Roma saranno le uniche date italiane di questo tour che farà conoscere e riscoprire in un viaggio tutto Europeo il brano Azzurro che è stato scritto nel 1968 da Vito Pallavicino e di cui Conte, insieme a Michele Virano ha composto le musiche. Sicuramente, in questi appuntamenti, Paolo Conte avrà modo di esibirsi anche in quelle che sono le sue canzoni storiche e che da meno di un mese sono racchiuse in Zazzarazàz – Uno Spettacolo D’Arte Varia che contiene tutti i suoi successi di ben 40 anni di carriera a cui si aggiunge l’inedito Per te.

PAOLO CONTE, LA SCHEDA

Non tutti sapranno che Paolo Conte, che vedremo il 4 gennaio in Meraviglie-La penisola dei tesori, oltre ad essere cantante è avvocato di professione. Classe 1937, Conte è uno dei parolieri della musica italiana e pianista di formazione jazz. Dopo essersi laureato per la professione di avvocato, decide di abbandonare la pratica forense per dedicarsi totalmente allamusica. Oltre che la musica, l’altra grande passione per Paolo è sicuramente la pittura, ottenendo nel 2007 anche una Laurea Honoris Causa dall’Accademia delle belle arti di Catanzaro.

Detiene, insieme a De Andrè, la maggior parte di riconoscimenti vinti del Premio Tenco. Il cantautore è colui che ha composto i testi di alcune delle canzoni di maggior successo del panorama musicale italiano come “La coppia più bella del mondo”, cantata da Adriano Celentano e Claudia Mori, “Messico e nuvole”, scritta per Enzo Jannacci, “Insieme a te non ci sto più” cantata da Caterina Caselli, “Genova” e “Onda su onda”, portate al successo da Bruno Lauzi. Seppur con un inquadramento di stampo jazzistico, nel corso della sua carriera Conte si è cimentato anche in altri generi come il pop e la musica d’autore.

