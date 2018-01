PAOLO FOX/ Oroscopo 2018, oggi 4 gennaio : Acquario e Bilancia in crisi, Scorpione al top

Oroscopo 2018 di Paolo Fox di oggi giovedì 4 gennaio, previsioni segno per segno. Luna favorevole per i nati sotto il segno dei Gemelli, Scorpione protagonista, Acquario e Bilancia in calo.

04 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 4 GENNAIO 2018

Andiamo ora ad analizzare l'oroscopo segno per segno seguendo quanto raccontato per oggi, giovedì 4 gennaio 2017, da Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele. Lo facciamo partendo dai segni di Sagittario e Cancro. Il Sagittario ha un Giove che illumina la giornata e offre delle energie molto intense. Questo implica che si ha una grande forza. Un segreto del Sagittario è quello di non tirarsi mai indietro. Per coloro che hanno avuto una serie di difficoltà vi sarà un buon recupero, con ottimo successo, e con riscontri positivi. Ora è il momento di cercare una svolta che potrà arrivare solo se ci sarà impegno e volontà. Per il Cancro il mese di gennaio sarà particolare dal punto di vista sentimentale. Quindi sia dai rapporti con gli altri ci potranno essere alcuni problemi. Forse ci si è fidati di qualcuno che non era completamente affidabile. In casi eccezionali alcuni rapporti dovranno essere analizzati molto approfonditamente.

ACQUARIO NERVOSO, SEGNI IN CALO

Voltiamo subito pagina e andiamo a vedere da vicino quali sono i segni zodiacali che si possono considerare in calo per la giornata di oggi, seguendo quanto detto da Paolo Fox durante la rubrica Latte e Stelle. La Bilancia è vittima delle sue stesse ansie, non riesce ad uscirne e vive un momento complesso sotto diversi punti di vista. Non bisogna trovare novità per essere felici, ma serve ripartire dalle basi che danno da sempre sicurezza. E' il momento di evitare scelte complesse, ma di attenersi alla tranquillità di scegliere senza fretta e con voglia di essere sempre e comunque positivi. L'Acquario è nervoso e non riesce a tornare tranquillo. In questo momento la situazione fisica non è delle migliori, anzi si rischia di peggiorare le cose con delle scelte sbagliate. Alcune cose poi non sono andate come dovevano andare e questo può solo che peggiorare il tutto, la calma può essere buona consigliera.

LUNA FAVOREVOLE PER I GEMELLI, SEGNI IN CRESCITA

Partiamo dai segni zodiacali in crescita il nostro viaggio nell'oroscopo di oggi, giovedì 4 gennaio 2017, di Paolo Fox. Il noto astrologo come ogni giorno ha tenuto la rubrica Latte e Stelle sulle frequenze radio di LatteMiele. Buon momento per l'Ariete che vive una giornata molto favorevole in questo momento. Nonostante questo qualcuno potrebbe anche sentirsi turbato perché alcuni progetti che aveva in mente sono stati bloccati sul nascere. Luna molto favorevole per i Gemelli che continuano a superare gli strascichi di un 2017 non proprio semplicissimo. I mesi a venire saranno molto interessanti anche dal punto di vista dei sentimenti e potrebbero portare l'amore. Lo Scorpione è il protagonista del momento, pronto a dare una svolta alla sua vita. E' il momento di provare a reagire anche per diverse situazioni che in passato hanno creato difficoltà. Le stelle regalano anche la possibilità di superare questo, ma servirà mettere impegno nelle cose che si fanno.

