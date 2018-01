Pino Daniele/ Il figlio Alex: “Suonare per lui era una missione, il codice per comunicare il sentimento”

Alex Daniele, il figlio di Pino ricorda il padre a tre anni dalla sua morte e parla della Fondazione creata in suo onore, tutte le novità in attesa del concerto allo Stadio San Paolo.

Alex Daniele ricorda il padre Pino

Sono passati tre anni dalla morte di Pino Daniele. Il cantautore napoletano, vive grazie anche ai ricordi dei figli. Alex, il figlio più grande, intervistato per il Corriere del Mezzogiorno, ha raccontato di sentire moltissimo la mancanza del padre, specie per quanto riguarda il dialogo quotidiano tra di loro. Il vuoto lasciato dal genitore è immenso ed impossibile da colmare. Le parole chiave del musicista però, sono da sempre la musica e il sentimento, così come vuole sottolineare anche il figlio: "L’aspetto al quale teneva di più è la figura di musicista con un suo personale linguaggio. Suonare per Pino era una missione ed il codice per comunicare il sentimento. Il sentimento è la chiave nella sua musica. Viveva per suonare, quando non suonava aspettava il momento di suonare", racconta. Il prossimo 7 giugno, lo stadio San Paolo di Napoli suonerà per lui e con lui, il tributo infatti, non a caso si chiamerà semplicemente "Pino è", con la partecipazione di moltissimi artisti della musica e stretti amici del cantautore. Una parte dell'incasso inoltre, sarà devoluta a delle iniziative benefiche.

Alex Daniele, dalla morte del padre alla fondazione in suo onore

Alex Daniele poi continua a descrivere Pino, considerandolo un'anima dei mille colori. Di seguito, spiega la fondazione creata in suo onore: la Pino Daniele Trust Onlus. Il suo progetto, verte su una costante ricerca sonora in grado di trovare il coraggio per cambiare: "Il metodo dell’espansione e della condivisione è fondamentale per l’evoluzione di un artista, ma anche dello spirito di ognuno di noi. La sua arte e la sua figura artistica - aggiunge - sono l’espressione di un sistema di valori etici ed umani, che cerco di trasferire nei nostri progetti". Il figlio di Daniele poi, confida di essere molto felice dei passi da gigante compiuti dalla Fondazione intitolata al padre: "Sono molto soddisfatto della valorizzazione dell’opera di Pino anche attraverso i conservatori di musica italiani con l’appoggio del Miur con cui abbiamo rinnovato la collaborazione anche per il 2018".

