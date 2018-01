Quel pazzo venerdì/ Su Rai 2 il film con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis (oggi, 4 gennaio 2018)

Quel pazzo venerdì, il film in onda su Rai 2 oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, alla regia Mark Waters. La trama del film nel dettaglio.

04 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 2

NEL CAST LINDSAY LOHAN

Il film Quel pazzo venerdì va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una commedia divertente ideale per una serata in pieno relax, uscita nelle sale nel 2003 con la regia dello statunitense Mark Waters. Questo è stato il suo terzo film per una filmografia personale già nutrita di ottimi successi nonostante la giovane età. Ricordiamo Waters 'Spiederwicks - Le Cronache' e solo un anno fa il sequel del divertente 'Babbo Bastardo', un regista specializzato in generi brillanti e ironici. Nel cast del film Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, una coppia collaudata nelle commedie di spessore, brillanti, ma in grado di recitare con stile. Al loro fianco Mark Harmon, per tutti conosciuto nella parte dell'agente speciale Leroy Jethro Gibbs, parte che gli ha portato grande fama così all'intera serie 'NCIS - Unità Anticrimine', un vero cult del genere scientifico/poliziesco. Ma Harmon è innanzitutto attore del cinema in film come 'Assassini Nati - Natural Born Killers' e 'Paura e eelirio A Las Vegas'. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUEL PAZZO VENERDÌ, LA TRAMA DEL FILM

Anna Coleman (Lindsay Lohan) ama il rock e non lo nasconde, gioia e delizia della madre Tess (Jamie Lee Curtis), vedova e madre ma ancora vitale e piena di iniziative. La passione di Anna per il rock la vede protagonista all'interno di una piccola agguerrita band nella quale milita anche il suo boy-friend Jake (l'attore Chad Michael Murray), una classica band adolescenziale come tante negli States. Forse il rock è ribellione per Anna ma non solo sociale, nella musica la ragazza trova la possibilità di sfogo delle sue frustrazioni, soprattutto per colpa di un difficile rapporto con una madre schiava del proprio lavoro, piena di sensi di colpa ma incapace di reagire alla contingenza che la vede madre di una giovane ribelle, un rapporto psicanalitico come tanti nelle famiglie atomizzate contemporanee americane. Anna vorrebbe una madre più presente nella sua vita, Tess una figlia più responsabile, matura e meno ribelle, uno stallo che si risolverà solamente grazie ad un episodio alquanto curioso. Subito dopo uno dei tanti litigi, accettano due biscotti della fortuna che muteranno letteralmente le loro vite, Anna infatti, si troverà nei panni della madre, così come Tess in quelli della figlia ed entrambe saranno obbligate a capire un pò di più l'altra. Sarà così inevitabile andarsi incontro, ritrovarsi, ripristinare gli equilibri là dove gli equilibri non sussistono più.

