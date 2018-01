ROBERTA CAPUA/ Video: "Ho fatto una sorpresa alla troupe, non potevo mancare" (Masterchef)

Roberta Capua ha voluto fare una sorpresa a tutta la troupe di Masterchef Italia 2018che si era recata in esterna a Bologna per girare la puntata. Ecco il video su Facebook.

Roberta Capua sarà ospite a Masterchef, il programma televisivo più amato da chi ama il mondo varegarto della cucina. La ex showgirl è stata protagonista di un video sulla pagina social di Masterchef su Facebook dove chiariva di aver voluto salutare la troupe a cui era rimasta particolarmente affezionata. Le riprese di Masterchef si erano svolte in esterna a Bologna e Roberta Capua (che si è autodefinita una bolognese tra virgolette) è stata contentissima nel salutare tutti all'interno di questo grande carrozzone mediatico sulla cucina. L'edizione di quest'anno si prospetta carica di tensioni culinarie, come sempre, con giudici duri e inflessibili, ma anche particolarmente preparati e, diciamocelo, simpatici. Il cattivo, alla fine, piace sempre, e tutti devono molto a quel Gordon Ramsey che ha praticamente reinventato il modo di approcciare la cucina alla televisione, forse in passato troppo soft e casalinga. Anche in cucina ci si può arrabbiare, eccome.. e Gordon Ramsey non ha fatto altro che dimostrarlo al mondo. I giudici di Masterchefcontinuano la sua iraconda tradizione.

IL RITORNO IN TELEVISIONE

Roberta Capua è uno dei volti più noti degli anni Novanta per quanto riguarda le showgirl e le 'veline', chiamiamole così. Ad oggi gli anni sulle spalle di Roberta Capua sono più di qualcuno e, ovviamente, non era possibile continuare ad essere una showgirl per tutta la vita. E così la Capua ha dovuto reinventarsi in un altro ruolo e ha passato anche più di qualche momento difficile all'interno della sua vita lavorativa. Come è accaduto per altri presentatori televisivi o personaggi dello spettacolo, il telefono ha smesso improvvisamente di suonare e Roberta Capua ha dovuto necessariamente tentare altre strade. Una grande opportunità le è stata data da Masterchef Celebrity, che l'ha vista cimentarsi in televisione ai fornelli, cosa che, tra l'altro, le è riuscita benissimo. La Capua, infatti, ha vinto la scorsa edizione e questo le ha permesso di fare il suo ritorno in televisione. Adesso la ex showgirl conduce un programma televisivo sempre di cucina che va in onda tutti i lunedì sul canale tematico Food Network, canale 33 del digitale terrestre. Come si dice: chiusa una porta, si è aperto un portone.

VITA PRIVATA

La vita lavorativa di Roberta Capua, lo avevamo detto in precedenza, si era praticamente bloccata nel 2008, dopo una serie di circostanze complicate. Tra queste vi era anche quella della nascita del primo figlio Leonardo. Tante star della tv decidono di far crescere i propri figli a qualcun altro ma non Roberta Capua. Ecco cosa ha detto l'ex showgirl al sito internet Today.it: "Nel 2008 volevo crescere Leonardo e così, assieme ad altre circostanze, ho deciso di abbandonare il mondo dorato della televisione. Volevo stare con mio figlio e credo che sia stato giusto così. Poi però quando ha chiamato Masterchef Celebrity non ho saputo dire di no.'

Roberta Capua ha tentato di avere anche un secondo figlio ma, purtroppo, non è arrivato. In compenso il matrimonio con l'imprenditore Stefano Cassoli prosegue a gonfie vele: "Stefano mi è piaciuto subito, fin dalla prima volta che l'ho visto. La ricetta per far andare un matrimonio è molto complessa, comunque sia possiamo dire che ci vogliono amore, rispetto, comprensione, lealtà e molta tenerezza. La nostra unione va a gonfie vele, stiamo benissimo."

