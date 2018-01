ROBERTO BOLLE/ “Amo la danza”: il successo in tv, gli allenamenti e i sacrifici

Dopo il successo di "Danza con me", Roberto Bolle racconta il suo amore per il ballo e i tanti sacrifici fatti per segurire il suo sogno. A giugno sarà protagonista di On Dance a Milano.

04 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Roberto Bolle

Roberto Bolle è come Re Mida, ciò che tocca diventa oro. La sua serata evento “Danza Con Me”, in onda la sera di Capodanno su Rai1 , ha conquistato 4.860.000 spettatori pari al 21.5% di share, superando l’ottimo risultato di “La Mia Danza Libera” che lo scorso 8 ottobre 20176 aveva conquistato 3.907.000 spettatori pari al 17.7% . Ma il successo dell’etoile, sul palco e in tv, è frutto di di anni - ha iniziato a vallare che aveva 12 anni oggi ne ha 42 - di allenamento: “L’allenamento non diminuisce ma aumenta. Più si va avanti e più il corpo richiede attenzioni, cura. La danza è perfezionamento graduale, fino al dominio di quella macchina scenica complicatissima che è il corpo. Il riscaldamento, per esempio, prima potevo iniziare a muovermi senza riscaldarmi, ora no. Prima avevo una velocità di ripresa da uno spettacolo all’altro, potevo permettermi di andare a dormire tardi e mangiare qualunque cosa. Adesso ho molte più regole che devo seguire”, ha detto Bolle a Repubblica.

LA FESTA DELLA DANZA: ON DANCE A MILANO

Per seguire il suo sogno, Roberto Bolle ha dovuto fare molti sacrifici: “Mi manca avere poco tempo libero, non stare con gli amici, non uscire, non andare al cinema”, ha confessato. Ma ogni rinuncia è stata sempre ricompensata: “Mi piace molto di più ballare. E alla fine non rinuncio davvero a niente”, ha concluso. Dopo il successo in tv l’etoile si prepara alla festa della danza “On dance”, una settimana - dall'11 al 17 giugno - di eventi dedicati al ballo che si svolgerà a Milano. Il progetto nasce proprio da un’idea del ballerino: “L’ho fatta perché non c’era, e l’idea che per cinque giorni la danza diventi padrona di Milano mi sembra attraente. Si ballerà al Teatro Arcimboldi e nei luoghi più diversi, si ballerà classico e moderno, spettacoli, workshop, flash mob...”, ha anticipato sulle pagine del quotidiano. Quando gli viene chiesto se ci sarà una terza serata evento su Rai 1, Bolle ha risposto: “È presto per dirlo, ma promette bene. Che in futuro si rifaccia con me o senza di me non importa, è una porta aperta”.











