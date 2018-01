Registrazione Uomini e Donne/ Anticipazioni 4 gennaio: la scelta di Paolo e le prime esterne di Mariano!

Registrazione Uomini e Donne, anticipazioni del trono classico del 4 gennaio. Arriva la scelta di Paolo Crivellin e le prime esterne di Mariano Catanzaro!

04 gennaio 2018 Anna Montesano

Paolo Crivellin, Uomini e donne

È tempo di tornare nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione del Trono Classico. Se la pausa natalizia continua (ricordiamo che il programma torna in onda su Canale 5 a partire da lunedì 8 gennaio, alla solita ora), non si fermano le riprese di quelle che saranno le prossime puntate. Tronisti e corteggiatori sono pronti a tornare in studio e tra loro anche la new entry Mariano Caranzaro, che avrà fatto le sue prime conoscenze ed esterne. Inizieremo infatti a scoprire quali corteggiatrici hanno colpito al primo incontro il nuovo tronista e se tra loro c'è già una preferita e qualche volto già noto del programma. Ma il momento più atteso è sicuramente quello riguardante Paolo Crivellin che nel corso della registrazione della scorsa settimana è rimasto da solo.

UOMINI E DONNE: LORENZO RICCARDI SI DICHIARA?

Ricordiamo infatti che, dopo aver eliminato Giorgia, ha dichiarato di non essere ancora pronto alla scelta, motivo per il quale sia Angela Caloisi che Marianna Acierno hanno deciso di lasciare lo studio. Cosa sarà accaduto dopo la fine delle riprese? Paolo ha deciso di seguire entrambe annunciando loro che proprio nella registrazione di oggi sarebbe arrivata la sua scelta? O, come accaduto con Mattia Marciano, Paolo è andato a riprendere solo colei che è la sua scelta? È molto probabile che il capitolo finale di questo trono così tormentato arrivi proprio oggi, nel corso della nuova registrazione del Trono Classico. E chissà che, sempre oggi, Lorenzo Riccardi non si dichiari finalmente per una della due tronista, Sara e Nilufar.

© Riproduzione Riservata.