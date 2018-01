Renzo Arbore, Unici Rai 2/ "Ho inventato un certo tipo di tv, ma la Rai non mi ha più chiamato"

Renzo Arbore protagonista a Unici su Rai 2. Il famoso presentatore di Indietro Tutta si lascia andare a una polemica serrata con mamma Rai, rea di averlo snobbato troppe volte in questi anni

Renzo Arbore sarà il protagonista della puntata di Unici, il programma televisivo che celebra i personaggi che più di tutti hanno lasciato il segno all'interno del panorama italico. E che Renzo Arbore sia uno di questi è assodato visto che con Indietro Tutta, assieme a Nino Frassica, ha scritto un bel pezzo di televisione nonsense. Una televisione che, prima di quel momento non si era mai vista: senza alcun copione scritto o quantomeno ridotto all'osso, al posto del rigore dell'epoca. Nino Frassica e Renzo Arbore improvvisavano, perlopiù, lasciandosi andare a un modo di interpretare la televisione che fino a quel momento non c'era. Non è un'eresia che il musicista napoletano rivoluzionò in un certo senso il modo di affronatre la diretta e che, da quel momento in poi, tutto sarebbe cambiato. Nonostante questo grande merito, però, la Rai-Radio televisione italiana per molti anni ha snobbato il presentatore, come lui stesso ha dichiarato a La Repubblica: "Sono affezionato alla Rai, sono uno dei pochissimi che non è andato dall'altra parte, nonostante avessi ricevuto delle offerte molto sostanziose."

RENZO ARBORE E LA POLEMICA CON LA RAI

Un rapporto di assoluta fedeltà quello di Renzo Arbore con la Rai, quindi, che però nel corso degli anni si è progressivamente rovinato. Il presentatore e musicista napoletano nel corso degli anni ha svolto principalmente l'attività di musicista anche e soprattutto per mancanza di ingaggi da parte della televisione di Stato. Sempre sul sito internet Repubblica.it Renzo Arbore ha raccontato questo rapporto difficile con un pizzico di amarezza e di sarcasmo: "In tutti questi anni la Rai non mi ha chiamato spesso, anzi. E' per questo motivo che non ho fatto molta televisione. Forse la Rai credeva che ero troppo impegnato con la musica e la mia band, non so. Alcuni direttori si sono rammaricati di non avermi contattato, altri, invece, come Mario Orfeo, lo sto ancora aspettando." Parole dure, quelle di Renzo Arbore, che sembrano più quelle di un amante ferito che di un presentatore televisivo disincantato e oramai stanco. Il fatto di essersi rimesso in gioco con Nino Frassica dimostra e ci fa comprendere quanto avrebbe potuto dare alla nostra televisione solo se ne avesse avuta la possibilità.

LA VITA PRIVATA: L'AMORE CON MARIANGELA MELATO

Renzo Arbore è un uomo di mondo e, in quanto tale, ha avuto diversi amori all'interno della sua vita. Il più grande di tutti, però quello che maggiormente segnò la sua vita, fu con l'attrice di teatro e di televisione Mariangela Melato, uno dei volti più noti e carismatici nell'ambito del mondo dello spettacolo. Renzo Arbore ha raccontato al sito internet Avvenire.it come i due si incontrarono: "L'amore tra me e Mariangela Melato fu intensissimo e potente. E' stata l'amore della mia vita, la persona più importante e che ha avuto il merito di farmi comprendere tantissime cose. Ricordo ancora il nostro primo incontro come se fosse oggi. C'era una festa a casa di Agostina Belli e io invitai Lucio Battisti rassicurandolo che in quella occasione non avrebbe dovuto cantare. Lucio era timidissimo. Ma, non so come, quella sera gli capitò tra le mani una chitarra e iniziò a suonare 'Io vorrei... non vorrei... ma se vuoi' e fu immediatamente un tonfo al cuore. Lucio quella sera fu il nostro Cupido. Fu una serata meravigliosa e che non scorderò mai, sembrava quasi una sceneggiatura di un film."

