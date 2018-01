SIMONE SCIPIONI, CHI E'/ Video: "Trasmetto affetto tramite i piatti, non sono loquace" (Masterchef Italia 7)

Video, Simone Scipioni racconta il suo approccio personalissimo alla cucina, vista perlopiù dal lato emotivo. Oltre a questo, il giovane marchigiano racconta anche i suoi progetti futuri.

04 gennaio 2018 Francesco Agostini

Simone Scipioni (web)

Simone Scipioni è uno dei concorrenti di Masterchef 7 più giovani in gara. L'età è molto variegata, visto che si va dai 74 di Italo Screpanti agli appunto 20 di Simone Scipioni. Il giovane marchigiano (vive infatti a Montecosaro, in provincia di Macerata) ha un rapporto con la cucina del tutto particolare: "La cucina per me è un modo di trasmettere affetto alle persone. Probabilmente è l'unico modo in cui riesco a farlo dato che non sono un tipo molto espansivo; non riesco ad abbracciare o a baciare le persone, è una cosa a cui non sono proprio abituato, no." E' interessante vedere come per ognuno di dei concorrenti di Masterchef la cucina significhi qualcosa di diverso, che sia un modo per esprimersi, un tentativo di mostrare affetto nei confronti degli altri oppure un linguaggio artistico.

Ai microfoni di Masterchef.sky.it Simone Scipioni ha anche raccontato dell'origine di questa passione: "Quel che so intorno alla cucina lo devo essenzialmente a mia nonna, ho imparato tutto da lei. Per questo motivo mi piace cucinare i piatti tipici della mia regione, le Marche."

SIMONE SCIPIONI E I PROGETTI FUTURI

Il 20enne di Montecosaro ha anche una serie di sogni da realizzare, ovviamente tutti nell'ambito della cucina. Ecco cosa ha raccontato in maniera sincera e trasparente: "In futuro ho diversi progetti riguardanti il mondo della cucina. Mi piacerebbe avere un'attività mia ma non necessariamente un ristorante. Mi piacerebbe anche aprire un piccolo negozio dove vendere prodotti alimentari tipici al dettaglio. Di certo però non lo farò mai a Montecosaro dato che siamo 4 gatti e andrei fallito nel giro di un minuto. Da me non ci verrebbe proprio nessuno." Con la sincerità e la spontaneità tipica dei 20enni Simone Scipioni ha reso bene l'idea di quello che era il suo pensiero, senza tanti peli sulla lingua e con un'innata simpatia.

Oltre a questi progetti, Simone ha anche raccontato qualcos'altro di sé: "Purtroppo non accetto facilmente le critiche, e questa è una mia seria debolezza. Ci metto tantissimo ad elaborarle e mi fanno soffrire. Sotto questo aspetto devo certamente migliorare." In questo senso siamo più che convinti che Masterchef 7 sarà una palestra eccezionale: tutti sanno quanto possono essere duri i giudici..." Qui trovate il video.

© Riproduzione Riservata.