STEFANO BIONDI, CHI E'?/ Video: “La mia cucina è condivisione” (MasterChef Italia 7)

Il giovane concorrente di MasterChef Italia 7 Stefano Biondi con il sogno di eccellere e con la voglia di scoprire se la cucina è la sua strada.

04 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Stefano Biondi, MasterChef Italia 7

Il cagliaritano Stefano Biondi è tra i concorrenti della settima edizione dello show cooking targato Sky, MasterChef Italia. Studente di Ingegneria, Stefano si trasferisce a Padova dove vive insieme a suo fratello. Ritiene di essere una persona solare e molto versartile, che ama i complimenti che spesso gli danno quella marcia in più nella vita e gli permettono di sentirsi al settimo cielo. Si definisce molto esibizionista proprio per la sua voglia di mettere in evidenza ogni sua qualità. Ai microfoni di Sky Uno ammette di essere portato spesso a sopravvalutarsi, cosa che il più delle volte lo fa finire in situazioni più grandi di lui. Inoltre ha raccontato di come sia nata la sua passione per la cucina: “La passione per la cucina nasce dal piacere che provo nel mangiare in compagnia, cosa che mi ha spinto a migliorare sempre di più per fare bella figura davanti alle persone per cui cucino. Mi hanno insegnato a cucinare mia nonna e mia madre, poi ho approfondito le mie conoscenze appassionandomi a diversi programmi TV e leggendo molti libri di cucina”.

STEFANO BIONDI, “LA CUCINA È UN MODO PER SFOGARMI E USARE CREATIVITÀ”

Nella stessa video intervista Stefano Biondi ha rivelato un aneddoto molto divertente che lo riguarda legato alla cucina: “Un giorno ho aiutato un mio collega, figlio di un grossista di pesce, a preparare un esame. Per sdebitarsi mi ha regalato 7 kg di vongole e… non è finita proprio bene per il mio intestino!”. Definisce la sua cucina mediterranea, anche se a volte adora spingersi verso altre culture gastronomiche, soprattutto quella orientale che considera molto interessante e particolare. Ama seguire i libri di cucina, ma in molte occasioni preferisce lasciarsi andare e trasportare dai suoi peculiari gusti.

Tra i suoi piatti forti, quello che non ha rivali è sicuramente la sua versione del Polpo e patate. Mentre il piatto a cui si sente legato in quanto gli evoca emozioni sono le lumache al sugo di pomodoro e alloro, in quanto gli ricorda particolarmente l’infanzia.

Si ispira allo Chef peruviano Virgilio Martinez, da cui prende ispirazione sopratutto per la sua costante ricerca della materia prima perfetta. Il suo sogno è quello di capire esattamente se la cucina è la sua strada e cercare di andare quanto più avanti nel programma godendosi la sfida e acquisendo maggiore visibilità. Clicca qui per la video intervista.

© Riproduzione Riservata.