STEFANO DE MARTINO / È tutto pronto per l'inizio de L'isola dei famosi e ad Amici arriva il sostituto

Stefano De Martino si prepara a partire per l'Honduras in qualità di inviato de L'isola dei famosi. Sarà quindi costretto a lasciare Amici, quasi sicuramente sostituto da...

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino (Instagram)

Stefano De Martino sarà l'inviato in Honduras per L'Isola dei famosi, il reality show di Canale 5 che prenderà ufficialmente il via il prossimo 22 gennaio. La sua partecipazione non è più un mistero da qualche settimana (prima di allora sembrava favorito Daniele Bossari, vincitore del Grande Fratello Vip 2), ma negli ultimi giorni è stata ulterirmente confermata dal divertente promo nel quale il ballerino appare in compagnia di Alessia Marcuzzi, seduto sopra una panchina (clicca qui per vedere quanto pubblicato nel suo profilo Instagram). E per un nuovo progetto che inizia, ce n'è un altro che finisce. Con la partenza del napoletano, infatti, il suo posto ad Amici in qualità di ballerino professionista resterà vacante, motivo per cui la produzione si sarebbe subito messa alla ricerca di un sostituto. E secondo quanto riportato da Ivan Rota du Dagospia, il fortunato sarebbe Klajdi Selimi, un altro volto noto tra il pubblico di talent show in quanto concorrente nella quarta edizione di Amici.

Stefano De Martino pronto alla partenza per l'Honduras

E mentre il conto alla rovescia per l'inizio de L'Isola dei famosi si avvicina, Stefano De Martino prosegue le vacanze a St. Moritz in compagnia di alcuni amici e dell'inseparabile Gilda Ambrosio. A far parte del gruppo c'è anche Adelaide, la sorella di lui che ormai conosce e frequenta la papabile futura cognata. Che la coppia non si nasconda più in famiglia è ormai fatto noto, anche se la conferma ufficiale riguardante questa relazione non è mai stata fatta. Pur pubblicando sui social network delle immagini dalle stesse località, Stefano e Gilda non sono mai apparsi insieme nella stessa immagine, a conferma di come il ballerino sia attento alla sua privacy. La coppia riuscirà a superare la separazione che li attende per i prossimi mesi a causa della lunga permanenza nella località sede del reality show di Canale 5?

