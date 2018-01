STFEANO “VITO” BICOCCHI/ Dalla comicità alla cucina “in famiglia” (MasterChef Italia 7)

Stefano Bicocchi in arte Vito, il comico italiano tra gli ospiti della terza puntata di MasterChef Italia 7 in onda oggi, giovedì 4 gennaio 2018, su Sky

Stefano Bicocchi in arte Vito (Facebook)

Questa sera, giovedì 4 gennaio 2018, su Sky Uno va in onda la terza puntata di MasterChef Italia 7: tra gli ospiti Stefano Bicocchi in arte Vito. Nato a San Giovanni in Persiceto nel 1957, l’artista italiano ha diviso la sua carriera tra spettacolo e cucina. Formatosi alla scuola di Teatro Bologna di Alessandra Galante Garrone ed il suo talento venne a contatto con il grande pubblico negli anni ottanta e, parzialmente, negli anni novanta per la sua presenza “muta” a molti programmi televisivi comici come “Via Teulada 66”, “Lupo solitario”, “L’araba fenice”, “Drive in” e “Bulldozer”. Negli ultimi anni ha preso parte a diversi programmi comici come “Freschi di tintoria”, in onda siu Rai Tre. Recentemente si è dedicato molto a teatro: nel 2014/2015 e 2015/2016 ha portato in teatro “Ogni martedì alle 18”, spettacolo in cui è protagonista assieme a Claudia Penoni, nota per il suo passato a Zelig, mentre nella stagione 2016/2017 interpreta il ruolo di Adamo nella nuova commedia “Adama e Deva”, sempre con Claudia Penoni, scritta da Francesco Freyrie e Andrea Zalone e diretta da Daniele Sala.

VITO CON I SUOI

Negli ultimi anni Stefano Bicocchi, in arte Vito, ha iniziato a intraprendere il percorso culinario in televisione ma non solo. Nel 2011, con Pendragon, ha pubblicato il libro “È pronto in tavola. Le mie ricette e quelle di famiglia”. Nel 2013, successivamente, ha dato vita ad un progetto con Raisat Gambero Rosso Channel alla passione di sempre della cucina con “Invito a cena” e ha iniziato a condurre insieme ai suoi genitori il programma di cucina “Vito con i suoi” per il canale satellitare Sky Gambero Rosso. In questo nuovo format, Stefano Bicocchi cucina i piatti di famiglia e quelli della cucina bolognese tradizionale insieme a Roberto, padre ex cuoco ed ora in pensione, a Paola, la madre, ed a Lorenzo, nipote e giovane cuoco di professione. Nel 2016, Gambero Rosso propone un’edizione speciale del programma, creando un incontro con l’altro celebre talent della rete: nasce “Giorgione e Vito con i suoi”. Negli stessi mesi, sempre Gambero Rosso, pubblica il libro “Vito con i suoi. Dalla serie tv di Gambero Rosso”.

