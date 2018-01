STRISCIA LA NOTIZIA/ Ultime puntate per Ezio Greggio, da lunedì arriva Gerry Scotti

Striscia la notizia torna questa sera, giovedì 4 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker ed Ezio Greggio presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

04 gennaio 2018

Questa sera, giovedì 4 gennaio 2018, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto alla trentesima edizione. Ieri sera l’appuntamento con Michelle Hunziker d Ezio Greggio è stato seguito da una media di 4.437.000 spettatori con uno share del 16.8%. Un risultato “modesto” considerato i soliti ascolti del programma. Ma ieri Striscia - “orfano” del rivale “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” - si è dovuto confrontare a partire dalle 20.45 con l’incontro di Coppa Italia tra Juventus e Torino, che ha conquistato 6.028.000 spettatori pari al 23% di share.. Stasera nello studio di Canale 5, oltre ai due conduttori, ritroveremo anche le due veline-ballerine Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, che verranno affiancate del Gabbibo durante la sigla finale. Ricordiamo che queste sono le ultime puntata per Ezio Greggio: dopo l'Epifania, dall'8 gennaio al 3 febbraio, Michelle Hunziker farà coppia con Gerry Scotti.

GERRY SCOTTI AL POSTO DI EZIO GREGGIO

Se per Ezio Greggio sono le ultime puntate al timone di Striscia, anche per Gerry Scotti sta per concludersi la conduzione del quiz “The Wall”, nel preserale di Canale 5. Da lunedì 8 gennaio 2018 - quando Scotti approderà a Striscia - tornerà Paolo Bonolis e il suo “Avanti un altro”, con la partecipazione del collega Luca Laurenti. “Avanti un altro” andrà in onda per 100 puntate circa per lasciare spazio nell’ultima parte della stagione televisiva a “Caduta Libera”, sempre con Gerry Scotti. Ricordiamo che “Caduta libera” ha inaugurato la stagione a partire da lunedì 11 settembre 2017 fino al 20 novembre, per un totale di 70 puntate. Scotti è rimasto al comando del preservare con l’inedito “The Wall”, che ha riscosso ottimi ascolti intorno al 20% di share. “Avanti un altro” con Paolo Bonolis riuscirà a mantenere i livelli dei due quiz?

