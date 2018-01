Sara Affi Fella ed Emanuele Trimarchi/ Uomini e Donne, la tronista beccata sotto casa di lui (Trono Classico)

Sara Affi Fella ed Emanuele Trimarchi, uomini e donne: il corteggiatore tornerà nello studio del trono classico? La tronista beccata sotto casa del suo pretendente.

04 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sara Affi Fella

Potrebbe esserci il primo colpo di scena a Uomini e Donne. Il trono classico non sta entusiasmando il pubblico che, tuttavia, potrebbero cominciare ad affezionarsi ai tronisti con l’arrivo di Mariano Catanzaro e l’inizio delle prime emozioni con Nicolò Brigante, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. In particolare, quella che potrebbe sorprendere i fans è Sara Affi Fella che, finora, ha ricevuto solo pesanti critiche per la scelta di sedersi sul trono dopo pochi giorni dalla fine della sua storia con Nicola Panico. Il trono di Sara, finora, è stato caratterizzato soprattutto dai suoi scontri con Lorenzo Riccardi. Nonostante l’interesse della tronista nei suoi confronti, il corteggiatore non ha ancora deciso chi corteggiare tra lei e Nilufar Addati. Nel corso delle ultime registrazioni, però, Sara si è interessata soprattutto ad Emanuele Trimarchi, arrivato in studio solo per lei. Nell’ultima registrazione del trono classico, però, Emanuele ha deciso di lasciare lo studio ed eliminarsi. L’ex corteggiatore tornerà sui suoi passi? Per scoprirlo sarà necessario aspettare domani, giorno della nuova registrazione. Tuttavia, dal web, arrivano importanti indizi che lasciano pensare ad un ritorno di Trimarchi.

SARA AFFI FELLA AVVISTATA SOTTO CASA DI EMANUELE TRIMARCHI

Sara Affi Fella è decisa a trovare l’amore e a non lasciarsi sfuggire la grande occasione che le è stata offerta da Uomini e Donne. Motivo che potrebbe spingerla a fare di tutto per far tornare in studio Emanuele Trimarchi. Secondo quanto si legge sul Vicolo delle News, infatti, la tronista potrebbe essere andata a casa del corteggiatore per convincerlo a tornare. Sara, infatti, è stata beccata sotto casa di Emanuele, ma ad oggi, non si sa se il loro incontro sia servito a chiarire la situazione. Trimarchi, dopo aver visto Sara, ha deciso di presentarsi in studio per corteggiarla ma non ha alcuna intenzione di restare a riscaldare la sedia. Toccherà, dunque, alla Affi Fella fare un passo verso Emanuele? L’ex scelta di Anna Munafò deciderà davvero di tornare dando così il via alla classica soap opera del vai e torna?

