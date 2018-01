Sarah Altobello/ Chi è la sosia Melania Trump, modella pugliese protagonista di The Lady

Sarah Altobello ospite a Casa Signorini, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sosia della first lady Melania Trump: modella, attrice di The Lady e già ospite di molti programmi tv

04 gennaio 2018 Hedda Hopper

Sarah Altobello, la sosia italiana di Melania Trump

Sarah Altobello è alla ricerca del suo Trump, nel vero senso della parola. Questo è il responso della puntata di ieri sera di Casa Signorini dove il direttore ha accolto la bella sosia di Melania Trump lanciando subito l'argomento hot: "Ti hanno accusato addirittura di prostituzione, vuoi spiegarci perché?". A quanto pare tutto è nato dal bisogno della bella Sarah di snobbare giovani squattrinati e guardarsi intorno cercando uomini maturi e, soprattutto, ricchi, quelli che possono permettersi il taxi ma anche di portarti in posti super lusso. La sua consapevolezza è nata dalla frequentazione di ragazzi giovani che hanno avuto addirittura il coraggio di mandarla via in autobus, una tristezza infinita che la bella pugliese non ha intenzione di rivivere. Le sue dichiarazioni fanno discutere e dividono i presenti alla puntata e se da una parte c'è chi le da ragione, dall'altra c'è chi la trova esagerata. Ma chi è la sosia di Melania Trump? Clicca qui per vedere il video della puntata.

DALLE OSPITATE IN TV AL CALENDARIO HOT

Spesso ospite a Mattino 5 e nei programmi di Canale 5, Sarah Altobello è in realtà una modella di Modugno, classe 1995, e star di The Lady. La giovane è molto seguita sui social dove posta di continuo le sue foto, anche molto sexy, e condivide con i fan le sue partecipazioni televisive e dove ormai viene presentata come la sua sosia “ufficiale”. La pugliese ha confermato di essere molto simile alla sua beniamina e che niente è frutto di chirurgia estetica visto che “È tutto naturale”. La sua popolarità è in continuo aumento e a conferma di questo c'è stato anche il calendario hot del 2018 firmato da Bruno Oliviero che l'ha scelta come sua musa merito dei suoi occhi scuri e di misure perfette che la rendono avvenente e interessante soprattutto per il pubblico maschile.

