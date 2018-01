Simonetta Piccardo, chi è?/ La sua cucina unisce il gusto a una "semplicità da favola" (MasterChef Italia 7)

Simonetta Piccardo è la concorrente originaria di Genova che a partire da stasera gareggerà per conquistare il titolo di settimo Masterchef d'Italia. Riuscirà a conquistare i giudici?

04 gennaio 2018 Fabiola Iuliano

Simonetta Piccardo, concorrente di MasterChef Italia 7

Simonetta Piccardo è fra i primi venti cuochi amatoriali che si sono aggiudicati un posto nelle cucine di Masterchef Italia 7, dove si è distinta nella sfida finale contro Carlotta portando in tavola il suo miglior piatto di fegato alla veneziana. Fondamentale, per la concorrente, la conoscenza della portata e delle materie prime, che le hanno concesso di realizzare il taglio migliore e il grado di cottura più giusto per la pietanza. Classe 1969, Simonetta nasce a Genova, dove vive con suo marito e sua figlia. Ama mettersi sempre alla prova e si definisce un vulcano di idee ed energia. La passione per i fornelli nasce sin dalla tenera età, quando osservando sua madre e sua nonna comincia a vedere la cucina come un mondo incantato. Autodidatta, ama migliorare la sua tecnica leggendo libri di cucina, grazie ai quali sperimenta spesso nuove ricette, apprendendo accostamenti sempre diversi. La sua attenzione, in particolare, è sempre rivolta agli alimenti genuini, che le consentono di tornare indietro nel tempo per riscoprire i gusti più nostalgici della sua infanzia.

SIMONETTA PICCAROLO E LA PASSIONE PER I DOLCI

Raggiunta dai microfoni di Sky, Simonetta Piccardo ha rivelato i punti cardine di cui si compone la sua cucina, fatta soprattutto di ingredienti semplici e di ricette legate alla tradizione. Non solo passato, però, nei piatti della concorrente di Masterchef Italia 7, che per i suoi appiattamenti ha ammesso di ricercare sempre qualcosa che possa regalare alle sue pietanze "una semplicità da favola". Ama deliziare il palato dei suoi cari preparando delle torte, ma si definisce abile anche nella preparazione dei primi, dove sperimenta sempre nuovi accostamenti per realizzare pietanze sempre diverse e innovative. Il suo sogno, rivela Simonetta, è quello di scrivere un libro di cucina, una passione nata già qualche tempo fa quando ha iniziato a fotografare le sue ricette collezionando le sue idee in un raccoglitore. Riuscirà l'aspirante chef a sopportale la pressione del cooking show e a portare un po' della sua atmosfera fiabesca nelle cucine di Mastechef?

