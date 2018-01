THE ADVENTURER - IL MISTERO DELLO SCRIGNO DI MIDA/ Su Italia 1 il film con Lena Headey (oggi, 4 gennaio)

The adventurer - Il mistero dello scrigno di Mida, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 4 gennaio 2018. Nel cast: Aneurin Barnard e Michael Sheen, alla regia Johnathan Newman.

04 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST ANEURIN BARNARD

Il film The adventurer - Il mistero dello scrigno di Mida va in onda su Italia 1 oggi, giovedì 4 gennaio 2018, alle ore 15.00. Una pellicola d'avventura del 2013 che è stata diretta da Johnathan Newman e interpretata da Aneurin Barnard e Michael Sheen. Johnathan Newman, è un regista britannico che ha all'attivo diverse direzioni cinematografiche come Swinging with the Finkels e Foster. Ad interpretare il personaggio protagonista di Monica è invece Lena Headey, attrice inglese nota soprattutto per aver preso parte alla serie tv Il trono di spada nei panni di Cercei Lannister. Ha inoltre interpretato il personaggio protagonista in Terminator: The Sarah Connor Chronicles e preso parte alla saga cinematografica di 300. Parte della sceneggiatura di The adventurer, il mistero dello scrigno di Mida è stata curata da Christian Taylor, sceneggiatore statunitense che ha collaborato in diversi progetti televisivi come Lost, Teen Wolf, Six Feet Under, Luke Cage e Eye Candy. Gran parte delle riprese del film si sono concetrate in Inghilterra. Ma vediamo insieme adesso, la trama del film nel dettaglio.

THE ADVENTURER - IL MISTERO DELLO SCRIGNO DI MIDA, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista della storia è Mariah Mundi, un ragazzino londinese la cui esistenza è stata sconvolta dalla sparizione di entrambi i genitori in seguito a circostanze sospette. L'unico affetto familiare rimasto a Mariah è suo fratello Felix. Quest'ultimo rimarrà improvvisamente vittima di un misterioso rapimento che spingerà Mariah ad entrare in azione per cercare di salvargli la vita. Con sua grande sorpresa, si troverà catapultato in un universo sotterraneo dove farà la conoscenza di Capitan Charity. Dopo mille peripezie, approderà presso una lussuosa struttura che nasconde al suo interno un misterioso manufatto in grado di trasformare qualsiasi oggetto in oro. Per riuscire a salvare la vita di suo fratello Felix e sciogliere il mistero che si cela dietro la scomparsa della sua famiglia, Mariah dovrà risolvere l'enigma celato dal misterioso manufatto.

