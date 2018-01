TONI SERVILLO/ Tra il teatro e l'imbroglio del cinema (Meraviglie, La penisola dei tesori, 4 gennaio)

Toni Servillo affiancherà Alberto Angela a Meraviglie-La penisola dei tesori. Protagonista in "Loro" film incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi, impegnato a teatro con il fratello Peppe

04 gennaio 2018 Dario Ghezzi

Toni Servillo sarà uno dei protagonisti incontrastati del 2018 dato che il film "Loro", incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi e che vede lo proprio nel ruolo del politico fondatore di Forza Italia e che già sta facendo discutere la critica. La pellicola sarà nelle sale proprio a ridosso della campagna elettorale e c’è chi pensa che possa essere una sorta di “marchetta” di Paolo Sorrentino al suo produttore (la casa che distribuisce il film è Medusa, di proprietà di Berlusconi). Toni Servillo, tuttavia, non è estraneo a ruoli controversi se si pensa che ha prestato il volto anche a Giulio Andreotti nella pellicola Il Divo, sempre di Sorrentino.

I FRATELLI SERVILLO IN SCENA A NAPOLI

Oltre al cinema, per Toni Servillo c’è anche tante teatro. L’attore, infatti, sarà in scena insieme al fratello cantante Peppe al Teatro Diana dal 9 al 20 gennaio con La parola canta, al tempo stesso un concerto, un recital che vuole celebrare Napoli e la sua tradizione quasi magica in un incontro-scontro continuo tra passato e presente. I due fratelli sono accompagnati dalla musica dei Solis String Quartet e rileggeranno la tradizione napoletana in chiave jazz, folk e pop, tra poesie cantate e canzoni recitate. Toni Servillo, in merito a questo spettacolo ha dichiarato: “Uno spettacolo dove il teatro si fa musica e la musica si fa teatro. Là dove il teatro talvolta non riesce la musica ricapitola la nostra esistenza e ci consente di immaginarne un’altra”. Toni Servillo, nelle scorse settimane, è tornato al cinema nel film complicato di Donato Carrisi La ragazza della nebbia, una storia che è un mix tra noir e giallo, una sorta di fiaba nera. Servillo, per questa pellicola, si è messo alla prova dato che come ha dichiarato in una recente intervista a Il Corriere della Sera, trova difficoltà nel capire i gialli anche se ammette di essere stato conquistato dall’intarsio delle storie di Carrisi.

DAL REGISTA ESIGO LA DIREZIONE

Toni Servillo è sicuramente uno dei mostri sacri del recente cinema italiano. Sette anni fa, veniva ancorato come il miglior attore e oggi si ritrova a essere protagonista di un film complicato come quello su Silvio Berlusconi. Con Loro, Servillo rinnoverà il sodalizio artistico col regista Paolo Sorrentino che lo ha diretto in La grande bellezza ma, come ha dichiarato recentemente l’attore, lui ama anche farsi dirigere da attori esordienti. A Il Corriere della Sera ha detto: “Io sono riconoscente ai registi giovani che credono in me, però da loro pretendo direzione. La esigo”. Secondo Servillo, per quanto un attore possa essere stato bravo nel preparare una scena, tutto è nella mente del regista e solo lui sa cosa vuole. “Facendo un film capita di girare l’ultima scena il primo giorno di set e la prima scena uno degli ultimi giorni di lavorazione. Solo il regista sa cosa sta succedendo. Gli attori lo ignorano” sono state le sue parole. E, Servillo, ha anche detto quale è la sua definizione di cinema. Per lui è un imbroglio sotto il lenzuolo, immagine che riporta ai primordi della tradizione e l’autore dell’imbroglio deve essere proprio il regista.

