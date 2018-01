UN POSTO AL SOLE / Bianca è in pericolo: Angela si rivolge a Franco? (Anticipazioni 4 gennaio 2018)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 4 gennaio 2018: Bianca è in pericolo a causa della sua amicizia con Sofia ma Angela continua a non rivelare la notizia a Franco.

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole continua a far compagnia agli italiani tutte le sere su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 con i nuovi avvincenti intrighi degli abitanti di Palazzo Palladini. Ce ne sarà infatti per tutti i gusti, a partire dal consiglio che Niko farà a Vittorio. Quest'ultimo continuerà ad inveire pubblicamente contro Luca Grimaldi, parlando di lui alla radio e nei social network. Ma per Niko dovrà fare attenzione a non esagerare! Metterà quindi in guardia l'amico, chiedendogli di non commetterre un simile errore, che potrebbe spingere il poliziotto a querelarlo. Ma siamo certi che il figlio di Guido, più che mai deluso dall'esito del processo, ascolterà i consigli del suo vicino di casa? Finirà per cacciarsi di nuovo nei guai? Continueranno le indagini di Rossella, convinta che Diego abbia un problema cardiaco. Dopo averlo visto tenersi la mano al petto, l'aspirante dottoressa cercherà di scoprire da lui qualche dettaglio sulle sue condizioni di salute. Giungerà ad un chiarimento?

Un posto al sole: Bianca corre un grave pericolo!

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera, Salvo continuerà a pianificare il rapimento di Sofia proprio mentre Bianca si avvicinerà nuovamente all'amica, non seguendo il consiglio della madre. Angela invece continuerà ad essere sfuggente nei confronti di Valentina che a sua volta cercherà di scoprire i veri motivi del suo comportamento. Dal ritorno dalle vacanze, il loro rapporto è improvvisamente cambiato anche se la figlia di Giulia non ne ha mai chiarito le ragioni, precisando di non avere nulla contro l'amico. Per il momento, la Poggi continuerà a rifiutare il chiarimento ma mettendo così gravamentente in pericolo la sua stessa figlia. Eviterà inaspettatamente di parlare con Franco di quanto scoperto sulla sua amica e su Gaetano, togliendo così all'uomo la possibilità di metterle al sicuro. Con Salvo più che mai deciso a rapire Sofia, infatti, anche Bianca potrebbe presto trovarsi nella tana del lupo. Sarà questo l'inizio di guai anche peggiori?

© Riproduzione Riservata.