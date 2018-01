UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Paolo Crivellin tornerà in studio? (Trono Classico)

04 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Uomini e Donne, dopo la lunga pausa natalizia, tornerà in onda solo lunedì 8 gennaio con le nuove puntate del trono classico e del trono over. Le registrazioni, però, sono andate avanti e, venerdì 5 gennaio, Maria De Filippi condurrà una nuova puntata del trono classico. Si tratta di un appuntamento attesissimo dai fans del programma, curiosi di scoprire cosa accadrà al trono di Paolo Crivellin. Con l’arrivo sul trono di Mariano Catanzaro, l’avventura di Paolo è ormai giunta al capolinea. Nella precedente registrazione, tuttavia, contrariamente alle aspettative, il tronista non solo non ha scelto ma è rimasto anche senza corteggiatrici. Di fronte alle sue perplessità, infatti, le sue ultime pretendenti, Angela Caloisi e Marianna Acierno, hanno lasciato lo studio, decise a non tornare. Dai social, non arrivano indizi che facciano pensare ad un ripensamento delle due corteggiatrici ma Paolo potrebbe aver sorpreso le ragazze andando a riprenderle. Cosa accadrà, dunque, nella registrazione del 5 gennaio? Paolo tornerà in studio per annunciare la scelta o per congedarsi dal pubblico senza scegliere?

CAMILLA MANGIAPELO, DURO SFOGO SUI SOCIAL

Tra le coppie nate nello studio di Uomini e Donne, una delle più amate è sicuramente quella formata da Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi. Nonostante siano entrambi molto giovani, convivono da molti mesi e sono sempre più innamorati e felici. Camilla, però, nelle ultime ore, si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Sotto un articolo pubblicato dal Vicolo delle news, infatti, Camilla ha ricevuto molti commenti negativi. Stanca di leggere tanta cattiveria, Camilla si è scagliata contro gli haters. “Ho letto svariatissimi commenti” ha detto Camilla “Siete arrivati a scrivere cose assurde e questo fa di voi delle persone che non stanno bene. Sto imparando ad ignorare le persone frustrate ma questo è cyberbullismo, nient’altro”, conclude Camilla. Prima della Mangiapelo, anche Marco Cartasegna e Ludovica Valli si sono scagliati contro gli haters che continuano a giudicare le loro vite senza conoscerli realmente.

