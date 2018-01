Una Vita / La condanna a morte di Cayetana viene annullata? (Anticipazioni 4 gennaio 2018)

Anticipazioni Una Vita, puntata 4 gennaio 2018: Teresa chiede al giudice che ha condannato Cayetana di annullare il provvedimento, a causa dell'incapacità di intendere e volere.

04 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

La pazzia di Cayetana continuerà ad essere grande protagonista anche dalle puntata di Una Vita di questo pomeriggio, in onda su Canala 5 a partire dalle ore 13:40 (al posto di Beautiful). In essa, la dark lady si troverà in ospedale dove darà segni di squilibrio: non riconoscerà Teresa, che scambierà per la sua stessa madre, e continuerà a dichiarare che German sta arrivando per portarla via con sè. In preda al suo delirio la donna continuerà a menzionare il defunto marito e aggiungerà anche Manuela, chiedendo a Teresa di fare in modo che Guadalupe vada a trovarla. Dovrà infatti dirle qualcosa di molto importante sulla sorte dei due amanti: sarà questo il momento della verità riguardante la loro morte? Ma Teresa avrà un'altra idea da portare avanti ovvero qualcosa che potrebbe mettere definitivamente al sicuro l'amica: la sua innegabile pazzia non renderà più necessaria la sua condanna a morte. Per questo motivo, la maestra deciderà di recarsi dal giudice per chiedergli di annullare la sentenza, considerando che Cayetana non può certo essere considerata una donna pericolosa.

Una Vita: Guadalupe lascia Acacias 38?

Insieme alla drammatica situazione nella quale verranno a trovarsi Teresa e Cayetana, oggi a Una Vita assisteremo ad un nuovo scontro tra Pablo e Guadalupe, il cui rapporto potrà dirsi definitivamente compromesso. La donna cercherà di parlare con sincerità al figlio, provando a riappacificarsi con lui ma ogni sua parola resterà senza esito. Pablo sarà irremovibile, spingendo Guadalupe ad un'unica soluzione possibile: allontanarsi per sempre da Acacias 38 e dall'unica persona alla quale è profondamente legata. Trini sarà costretta ad assecondare il desiderio di Celia, che le chiederà di non licenziare Huertas, convinta che quella con Felipe sia solo un'infatuazione passeggera. Ma la signora Palacios non sarà affatto convinta che sia questa la decisione giusta, motivo per cui continuerà a trattare male la sua dipendente e ad assegnare del lavoro extra per fare in modo che lei non abbia del tempo libero per vedere l'amante.

