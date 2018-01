Uomini e Donne/ Anticipazioni: Graziella contro tutti, dopo il silenzio torna con il nuovo amore (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over anticipazioni e news: in attesa delle nuove registrazioni, Graziella Montanari spara a zero contro la redazione del programma e trova l'amore.

04 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Il trono over di Uomini e Donne è ancora in vacanza. Ed infatti, prima di vedere dame e cavalieri nuovamente in televisione, bisognerà attendere circa una settimana. Le registrazioni del programma ideato e condotto da Maria De Filippi però, verranno messe in piedi decisamente prima ed infatti, tra domani e dopo domani, con molta probabilità dovrebbero venire registrate le nuove puntate. A breve quindi, scopriremo cosa è successo in questi giorni tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Ed infatti, gli estimatori dei due protagonisti indiscussi della parte senior del programma, hanno nuovamente conquistato il pubblico grazie al ritrovato interesse della torinese nei confronti del suo amatissimo gabbiano mai dimenticato. Ed infatti, dopo aver affermato di essere ancora innamorata di lui, la Galgani sta facendo qualsiasi cosa per poterlo riconquistare, anche addobbare il suo camerino a festa in più occasioni. I fan di entrambi quindi, non vedono l’ora di scoprire se il Capodanno di Gemma e Giorgio, sarà stato con i fuochi d’artificio oppure no!

Trono Over, Graziella contro la redazione di Uomini e Donne

Nel frattempo, tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne, c’era anche Graziella Montanari. La dama, si era contraddistinta in studio per il carattere decisamente pepato, specie dopo la fine della brevissima relazione con Manfredo. Dopo nemmeno un mese di distanza dall’ultimo sfogo televisivo, l’ex protagonista over ha voluto nuovamente dire la sua tramite Facebook e così, senza nemmeno troppi giri di parole è arrivato il nuovo affondo che non lascia spazio a dubbi. Graziella questa volta, ha voluto anche sparare a zero contro la redazione del programma, rea di averla usata come “carne da macello” in funzione dello show con l’obiettivo preciso di ringalluzzire gli ascolti TV. "Io sono voluta stare a casa anche se loro hanno insistito molto. Io facevo audience ma loro hanno sbagliato troppo con me, io non sono carne da macello" - ha scritto la dama - rimarcando che la scelta di non tornare nel programma di Queen Mary è stata esclusivamente sua, malgrado le insistenze della redazione. La Montanari quindi, ha voluto parlare ancora di Manfredo: "Mi dicono che scredita in continuazione il programma dicendo che è tutto falso e orchestrato ma allora perché continua ad andarci?". Nel frattempo, proprio in queste ore la donna ha postato uno scatto social in compagnia di un uomo. A quanto pare, Graziella ha trovato un nuovo amore lontana dalle telecamere del programma: finalmente troverà pace?

