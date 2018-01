“Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis”/ Video, frase choc di Carmine Castoro: imbarazzo a Otto e Mezzo

“Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis”: video, frase choc di Carmine Castoro e imbarazzo a Otto e Mezzo. Lilli Gruber prova a metterci una “toppa” ma intanto i social insorgono...

05 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Carmine Castoro contro Barbara d'Urso a Otto e Mezzo

«Barbara d'Urso fa più paura dell'Isis». La frase choc è stata detta da Carmine Castoro, filosofo della comunicazione, durante una puntata di Otto e Mezzo. Facile immaginare l'imbarazzo di Lilli Gruber e in studio per la frase choc. Il feroce attacco è andato in onda nella puntata di ieri, giovedì 4 gennaio: la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live è stata, dunque, paragonata ai tagliagole islamici. Lilli Gruber ha provato a metterci una “toppa” facendo i complimenti alla collega per i grandi ascolti ottenuti su Mediaset con i suoi programmi, ma non è bastato per placare la reazione dei telespettatori sui social. In molti hanno spiegato infatti che, pur non apprezzando Barbara d'Urso, non si sognerebbero mai di accostarla a dei terroristi. Non mancano però commenti più coloriti, come quello di un utente che scrive: «Allora facciamo una cosa: noi ci teniamo la D'Urso e il tizio anonimo lo lasciamo ai tagliagole dell'isis !!!». Clicca qui per vedere la puntata di Otto e Mezzo con l'attacco a Barbara d'Urso.

BARBARA D'URSO E L'ISIS, LA TEORIA DI CARMINE CASTORO

Fa ancora discutere la puntata di ieri di Otto e Mezzo: le parole di Carmine Castoro sono state infatti inaspettate. Il filosofo della comunicazione ha definito la conduttrice più pericolosa dei tagliagole dell'Isis: una frase forte, frutto di uno studio approfondito contenuto nel suo ultimo libro, “Il sangue e lo schermo”. In una recente intervista Castoro aveva spiegato già la sua posizione: «Barbara d'Urso e la “tv del dolore”, e l'ISIS esportatore di terrorismo, sono polarità lontane, certo, ma anche nodi di una stessa rete che ci spinge a vivere un'idea di Male sempre de-simbolizzata, de-storicizzata, in un apparato mediatico dove contano più le messinscene macabre, le drammaturgie scontate, che non la filiera delle cause di un problema, la loro politicizzazione, la nostra responsabilità», aveva dichiarato a Democratica.com. Ora la domanda sorge spontanea: come replicherà la diretta interessata? Barbara d'Urso ha infatti querelato anche per molto meno...

