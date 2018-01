ADRIANO CELENTANO/ Domani entra nel "Club 80"

L'attrice Sonia Bergamasco ha parlato di Adriano Celentano che, Il Corriere della Sera, ha inserito nella lista degli ottantenni più famosi d'Italia, ancora attivi nei rispettivi campi.

L'attrice Sonia Bergamasco si è aggiunta alla lunghissima schiera di personaggi famosi che hanno fatto gli auguri, seppur in anticipo, ad Adriano Celentano. Sabato 6 gennaio 2018, infatti, il Molleggiato compierà 80 anni. Nelle ultime ore, personaggi che sono stati a stretto contatto con Celentano, sia professionalmente che nella vita privata, come Teo Teocoli, Tony Renis e Linus, hanno rilasciato interviste su Adriano Celentano, considerato il suo compleanno imminente. Sonia Bergamasco non ha mai avuto il piacere di lavorare con Celentano ma ha sempre visto in lui come una figura familiare. L'attrice ha sottolineato la capacità di Adriano Celentano di ottenere il successo popolare senza cambiare nulla di se stesso: "È profondamente radicato nel suo essere lombardo, non ha mai abbandonato la sua parlata, è riuscito a imporla musicalmente insieme a quella fisicità così prorompente e elastica". Sonia Bergamasco ha dichiarato che Adriano Celentano, nel corso della sua carriera, non ha mai avuto paura di andare controcorrente rispetto all'opinione comune.

ADRIANO CELENTANO NEL "CLUB 80"

L'attrice, successivamente, ha paragonato Adriano Celentano ad Elvis Presley, dandogli il merito di aver reso più europeo la classica melodia italiana. Sonia Bergamasco ha anche svelato di avere in comune con Celentano il segno zodiacale: il Capricorno. Il Corriere della Sera, invece, si è focalizzato soprattutto sull'età di Adriano Celentano e ha inserito il cantante nella lista di artisti 80enne o che hanno addiritttura superato gli 80 anni che non hanno alcuna voglia di farsi da parte e andare in pensione. Il caso più eclatante, ovviamente, è quello di Silvio Berlusconi, in corsa per le prossime elezioni politiche con la coalizione di centrodestra. In questa sorta di "Club 80", troviamo anche l'imprenditore Leonardo Del Vecchio, lo stilista Giorgio Armani, il regista Tinto Brass, lo stilista Valentino, il regista Ermanno Olmi, lo sportivo Luciano Acquarone, Don Mazzi, il politico Ciriaco De Mita, la diva Gina Lollobrigida e il divulgatore Piero Angela.

