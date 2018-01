ALIEN 3/ Su Rai 4 il film con Sigourney Weaver e Charles S. Dutton (oggi, 5 gennaio 2018)

Alien 3, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 5 gennaio 2018. Nel cast: Sigourney Weaver e Charles Dutton, alla regia David Fincher. La trama del film nel dettaglio.

05 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film di fantascienza in seconda serata su Rai 4

NEL CAST SIGOURNEY WEAVER

Il film Alien 3 va in onda su Rai 4 oggi, venerdì 5 gennaio 2018, alle ore 23.15. Terza capitolo di una delle saghe più famose della storia del cinema. Dopo la direzione di Ridley Scott e James Cameron, che hanno curato la regia dei due precedenti capitoli, Alien 3, è una pellicola cinematografica diretta da David Fincher. Quest'ultimo, è noto per aver curato la regia della famosa serie televisiva House of Card o di film come The Social Network, Fight Club e Millennium - Uomini che odiano le donne. Protagonista del film, come dell'intera saga dedicata ad Alien, è Sigourney Weaver, attrice americana nota anche per aver interpretato il ruolo di Dana Barrett in Ghostbusters - Acchiappafantasmi e Ghostbusters 2. Nel 2009 ha anche preso parte alle riprese di Avatar, colossal cinematografico diretto da James Cameron. Tra gli altri interpreti protagonisti di Alien 3, troviamo anche Charles Dutton e Lance Henriksen, che torna ad interpretare il personaggio dell'adroide Bishop. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ALIEN 3, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

L'astronave USS Sulaco, è finalmente in rotta verso il pianeta Terra. Dopo le rocambolesche avventure del precedente capitolo, il tenente Ripley, Hicks e Newt sono immersi in un sonno profondo che verrà interrotto solo al loro arrivo. Improvvisamente, un incendio provocato dalla presenza sulla navicella di un esemplare di xenomorfo, distrugge l'intera astronave. A sopravvivere è solo Ellen Ripley che atterra su Fiorina 161, un pianeta adibito a carcere di massima sicurezza per criminali di ogni tipo. Dopo essersi ripresa dal terribile accaduto, Ripley si accorge della presenza dello xenomorfo sulla USS Sulaco ma preferisce non allarmare il resto degli abitanti di Fiorina 161. Tuttavia, ben presto, l'esemplare alieno inizia a manifestare la sua presenza uccidendo ad uno ad uno i detenuti ma lasciando in vita la donna. Diverse ore dopo, Ripley comprende di portare in grembo una creatura aliena. Nel frattempo i detenuti di Fiorina 161, guidati da Ellen, cercano in tutti modi di arginare gli attacchi dello xenomorfo, ma senza successo. Intanto una navicella della Compagnia sta per approdare sul pianeta. Il loro scopo, però, è catturare lo xenomorfo e riportare sulla terra Ellen Ripley per estrarre l'esemplare alieno che prota il grembo.

