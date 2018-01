Al Bano e Romina/ Il cantante ancora diviso tra l'ex e Loredana Lecciso? Il gossip sul bacio e sulle nozze

Al Bano Carrisi e Romina Power, il cantante di Cellino San Marco ancora diviso tra l'ex e Loredana Lecciso? Si accende il gossip sul bacio e sulle nozze.

05 gennaio 2018 Anna Montesano

Albano Carrisi Loredana Lecciso Romina Power

Nozze sì o nozze no? I dubbi continuano soprattutto dopo che Al Bano, in un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, parlando dei suoi grandi amori e delle possibili nozze con Loredana Lecciso, taglia corto e confessa: "Siamo già una famiglia. Di lei mi piacciono le tre C: cuore, cervello e corpo. E poi la mia fortuna sono i sei figli eccezionali che ho avuto". Grande cautela quella del cantante di Cellino San Marco che non si sbilancia e riaccende inevitabilmente le speranze dei fan che ancora vorrebbero rivederlo accanto a Romina Power. La loro apparizione a L'Anno che Verrà in occasione del Capodanno ha riacceso i gossip, alcuni dei quali hanno "azzardato" un bacio dietro le quinte che, ovviamente, non ha trovato conferma dai diretti interessati ma ha solo trovato le dichiarazioni di Al Bano.

AL BANO CARRISI: "L'UNICA CERTEZZA? MIA MADRE!"

"Siamo come fratello e sorella – ha chiarito Al bano Carrisi al Corriere della Sera – Sono circa 20 anni che non stiamo assieme ma abbiamo attraversato il brutto e il bello della vita. Adesso c’è un rispetto speciale fra noi". E mentre con queste dichiarazioni del cantante di Cellino San Marco le speranze dei fan sfumano definitivamente, Al Bano conferma che nella sua vita una certezza c'è ed è sua mamma Jolanda: "L’amore per mamma è indissolubile: vorrei che vivesse per sempre" ha dichiarato Carrisi, che già nel corso dell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo che ha chiuso il 2017, aveva sottolineato quanto sua madre sia stata e sia ancora oggi essenziale nella sua vita e nelle sue scelte, lavorative e amorose.

© Riproduzione Riservata.