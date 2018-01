Amici 2018 ed.17 / Puntata speciale: torna in onda su Real Time oggi 5 gennaio

Amici 17, oggi 5 gennaio 2018: grande sorpresa per i fan, la scuola torna in onda su Real Time e con qualche giorno di anticipo. Ecco tutte le anticipazioni!

05 gennaio 2018 Anna Montesano

Amici di Maria De Filippi

Grande sorpresa per tutti i fan di Amici di Maria De Filippi. Oggi, 5 gennaio 2018, torna infatti su Real Time il daytime con gli allievi della scuola più amata d'Italia. L'inizio era previsto per lunedì 8 dicembre ma, a grande sorpresa, il ritorno in onda è stato anticipato ad oggi. L'annuncio è arrivato dalle pagine social ufficiali di Amici, dove si legge: "SORPRESA! Pensavate di rivederci l'8 gennaio e invece no! Appuntamento speciale domani ore 14:15 su Real Time". Ma cosa vedremo oggi, nella prima puntata di Amici del 2018? Quello degli allievi nella scuola sarà un ritorno per nulla facile! Sono state infatti per i ragazzi delle vacanze natalizie tra compiti e tanto studio in vista degli esami di sbarramento per l'accesso al serale.

PARTONO GLI ESAMI PER IL SERALE?

Inizia infatti una nuova fase di Amici che è quella che proietterà i ragazzi alla parte finale dello show che vedrà infine la proclamazione del nuovo vincitore. Sarà un ritorno facile soprattutto per i ballerini: prima della pausa natalizia, la maestra Alessandra Celentano ha"regalato" loro un bel po' di libri da studiare, materiale che sarà oggetto del suo difficile esame di accesso al serale. Col nuovo anno parte quindi il quesito: chi accederà al serale? Alcuni nomi per molti fan del talent sono già certi: tra questi compare il nome di Biondo - rapper amatissimo dal pubblico - quello di Carmen Ferreri, sempre tra i primi nella classifica di gradimento, così come Einar e Lauren. Per gli altri non ci resta che attendere le prossime puntate.

