BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane: Steffy rischia di perdere il bambino?

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: Steffy è distrutta dopo il litigio con Liam e soffre di forti dolori al ventre. Le sorti del bambino sono in pericolo?

05 gennaio 2018 Redazione

Ultimo giorno senza Beautiful per i telespettatori italiani della soap più seguita al mondo. Canale 5 ha infatti deciso di anticipare i tempi del suo ritorno e già domani 6 gennaio il programma riprenderà a guidare il palinsesto pomeridiano della rete, ripartendo dai dubbi di Brooke a poche ore dalle sue nozze con Bill. Ma in attesa di conoscere gli sviluppi del caso, continuiamo a rivolgere la nostra attenzione sulle trame d'oltreoceano ampiamente caratterizzate dal drammatico confronto tra Steffy e Liam. Quest'ultimo ha scoperto il tradimento con Bill e si è diretto dal padre in preda alla rabbia e alla disperazione. Da quanto rivelano gli spoiler dei prossimi giorni sembra proprio che questa volta il rampollo Forrester non intenderà chiudere un occhio e dopo avere colpito lo Spencer, lo minaccerà, rivelandogli che questa volta pagherà per le sue azioni. Cosa dovremo aspettarci da una persona tanto remissiva come lui? Per il momento, le conseguenze sono avvolte nel mistero ma sembra che a farne le spese potrebbe essere ancora una volta il bambino di Steffy. L'aborto sarà inevitabile a causa del troppo stress?

Anticipazioni Beautiful: Carter dichiara il suo amore a Maya

Le puntate americane di Beautiful continueranno ad essere ampiamente caratterizzate dai problemi degli Steam, ora più che mai ai ferri corti a causa della scoperta del tradimento. Ma sarà meglio non perdere di vista altre interessanti trame che potrebbero, nei prossimi mesi, mettere in pericolo una delle relazioni più stabili della soap americana. Sicuramente avrete capito che stiamo parlando di Rick e Maya, la coppia più longeva del programma. Dopo una serie di alti e bassi, i due coniugi Forrester hanno trovato l'equilibrio, vivendo il loro amore alla luce del sole al fianco della piccola Lizzie, il grande dono di Nicole. Ma la clamorosa dichiarazione di Carter potrebbe riaprire una ferita mai completamente rimarginata: l'avvocato confesserà a Maya di non avere mai smesso di amarla e le chiederà una seconda possibilità. La moglie di Rick metterà con lui le cose in chiaro, spingendolo a porgerle le scuse per questa ammissione. Ma davvero tutto finirà senza ulteriori conseguenze? Del resto lo stesso Bradley Bell le anticipazioni del 2018 ha consigliato di non perdere di vista i Raya...

