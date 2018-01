BELEN RODRIGUEZ/ Le dichiarazioni di Andrea Iannone: "Penso sia chiaro a tutti, sono felicemente fidanzato"

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: l'amore prosegue per il meglio per la coppia protagonista del gossip, come confermato in una recente intervista del pilota della Suzuki.

05 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Le voci di crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono soltanto un lontano ricordo. La coppia appare felice e innamorata in vari scatti pubblicati su Instagram e non rinuncia a proclamare il reciproco amore in interviste rilasciate a tabloid e siti web. È proprio questo il caso del pilota della Suzuki che recentemente ha parlato ai microfoni di Quotidiano.net al quale ha chiarito i suoi progetti per il 2018 dopo un difficile 2017 dal punto di vista professionale. E tra le tante domande relative alla MotoGp, la parola non poteva fare a meno di passare alla sua vita privata e al rapporto con la modella argentina. Pur confermando il suo desiderio di privacy, il pilota ha quindi precisato: "In giro si leggono e si vedono scritte tante cose su di me, sulla mia vita, ma... penso sia chiaro a tutti, sono felice e felicemente fidanzato. Stop. Siamo qui per parlare di motociclismo e della stagione che verrà". Affermazioni che sembrano lasciare poco spazio alle perplessità di molti fan, convinti che il rapporto tra Belen e Andrea non abbia lunga durata.

Belen Rodriguez: l'amore a gonfie vele con Andrea Iannone

D'altro canto non ci sono solo le dichiarazioni ufficiali dei due protagonisti del gossip a chiarire come il loro amore stia andando per il meglio. Negli ultimi giorni Belen Rodriguez e Andrea Iannone hanno pubblicato alcuni scatti relativi al Capodanno trascorso insieme, lasciando presagire anche ad un possibile viaggio in Spagna. Sebbene entrambi non si siano sbottonati troppo da questo punto di vista, una foto scattata a Barcellona e un'altra a bordo di un jet privato sembrano davvero lasciare poco spazio ai dubbi. E come spesso accade, sono in molti a pensare (attraverso numerose critiche pubblicate nei profili social di entrambi) che i fidanzati stiano esagerando, spendendo una fortuna in viaggi di lusso, resort o costose trasferte. Ma se non lo possono fare i vip...

